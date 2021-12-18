四大公投結果出爐，台中市只在第19的公投綁大選，微幅領先1356票，其他三項全軍覆沒，是否衝擊明年1月9日中二選區立委補選？東海大學政治系教授沈有忠表示，對國民黨當然有一點影響，藍營應趕快結束公投傷害，否則對顏寬恒氣勢較不利，至於市長選情，盧秀燕在台中基本盤或者說支持度高，認為還不至於挑戰到台中市長盧秀燕。

公投結果對中二選情影響，顏寬恒是不是受衝擊？沈有忠說，氣勢一定會有受影響，接下來國民黨可能短時間之內要做檢討，如果國民黨內部還進行人事重組，組織動員上國民黨要趕快把公投傷害結束，不然明年1月9日很快就要到了，影響顏寬恒氣勢。

中二選區包括烏日、大肚、龍井、霧峰和沙鹿，不同意的公投比例高，是否對國民黨為警訊？沈有忠表示，當然是警訊，但基本上還是不見得會反映到人的部分，因為公投是對事，選舉是對人，顏寬恒和林靜儀與公投區隔，但的確是一個提醒的信號，民進黨是勝利這一方，很快可以在18日之後更著力幫忙林靜儀，但國民黨忙完公投之後，要盡快縮短陣痛期。

針對盧秀燕在公投未明確表態，是否政治判斷正確？沈有忠說，盧秀燕或新北市長侯友宜都選擇比較溫和的方式，或者是冷處理，以結果來看是正確的，但也要擔心國民黨基本支持者，或深藍選民，反過頭來像侯友宜被視為箭靶，若也有深藍選民檢驗盧秀燕，要看盧怎麼去回應深藍選民。

沈有忠說，國民黨公投雖失利，但對明年底盧秀燕選情，因為還有一年多，時間還蠻長的，負面因素應會被消化掉，基本上來講不至於有太大的影響，公投畢竟還是對事，不是對人，不需要去直接過度解讀到會傷害到盧選情。