四大公投全輸 藍抓戰犯點名侯友宜 蘇貞昌：國民黨內部風波沒評論 21:042021/12/18 中時 林縉明 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌。（林縉明攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 四大公投結果出爐，全數不同意皆高於同意，四項公投皆未通過。國民黨面對慘敗，黨內找戰犯點名新北市長侯友宜。對此，行政院長蘇貞昌表示，對於公投，民意清楚展現表達感謝，未來將更謙卑努力，至於國民黨內部的風波沒有評論。 反萊豬公投未過 林為洲請辭國民黨副秘書長 四大公投不同意領先同意 趙少康發聲：一起承擔別找戰犯 #四大公投 #國民黨 #戰犯 #點名 #國民黨內部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 江啟臣：公投顯示政黨動員結果 凸顯公投綁大選重要性 18:422021/12/18 政治 四大公投全失利 蔣萬安喊話：沒相互指責的本錢 19:452021/12/18 政治 連戰手牽連方瑀現身投票 點頭示意對公投有信心 13:002021/12/18 政治 海納百川》民進黨勝公投，台灣人民輸未來（余睿明） 19:392021/12/18 海納百川 公投全軍覆沒 傳播學者：助蘇前進2024、朱謝謝再連絡 20:272021/12/18 政治 「朱立倫是時候整合中間派」 廖達琪：開鍘侯友宜只會讓黨走入歷史 20:562021/12/18 政治 吳子嘉：國民黨將出現「諸侯自救聯盟」 填補黨中央的無力 20:312021/12/18 政治 四大公投未通過 蘇貞昌20：15召開記者會 18:432021/12/18 政治 核四公投未過關 黃士修：無力再投入三度公投 18:412021/12/18 政治 1218公投》四大公投今登場 投票率成關鍵 藍綠天王猛催票 侯友宜：一定去投票 希望你也去 04:102021/12/18 焦點要聞 決戰1218》四大公投挫敗 南投縣長林明溱：黨內不團結最糟糕 20:052021/12/18 政治 政治熱門新聞 決戰1218》4大公投都未過關 柯文哲點出兩大原因 - 政治 上將備詢 中將咬耳朵「不用回答」全都錄 網友怒：囂張跋扈還不滾下台 - 政治 1218公投》最後一夜藍綠大拚場 沈富雄預測最後公投結果 - 政治 1218公投》唐湘龍預測公投結果 判斷藍營這大咖會過關 - 政治 決戰1218》藍軍是怎麼輸的？黃暐瀚爆原因 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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