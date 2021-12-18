四大公投結果出爐，全數不同意皆高於同意，四項公投皆未通過。國民黨面對慘敗，黨內找戰犯點名新北市長侯友宜。對此，行政院長蘇貞昌表示，對於公投，民意清楚展現表達感謝，未來將更謙卑努力，至於國民黨內部的風波沒有評論。