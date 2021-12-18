台灣18日針對重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等4大議題進行公投，結果全數未通過。「路透社」（Reuters）指出，由於在野黨國民黨將公投案列為對民進黨政府的「不信任投票」，反而在全數未通過下遭受「重大挫敗」。

根據中央選舉委員會網站，在約1982.5萬合格選民中，約426.2萬人不同意重啟核四、約380.5萬人同意；約413.1萬人不同意禁止萊豬進口、約393.7萬人同意；約412萬人不同意公投綁大選、約395.2萬人同意；約416.3萬人不同意三接遷離、約390.1萬人同意。國民黨主席朱立倫承認，四大公投的結果「並不理想」，向全體民眾跟志工、同志表示歉意。

「路透社」表示，雖然台灣選民如政府希望的一般，未讓任何一案公投通關，但投票率其實偏低。該報還指出，公投是在北京政府持續向台灣施加壓力之際舉行，而國民黨於2020年的總統大選和立法委員選舉落敗後，也無法擺脫民進黨和總統蔡英文對該黨過於親近中國大陸的指控。

「路透社」認為，4項公投案中，爭議最大且備受矚目的是「反萊豬」及「三接遷離」等2案。指台灣政府2020年同意批准進口萊豬，希望藉此掃除與最重要國際支持者美國之間的自由貿易協定（FTA）障礙；中油第三天然氣接收站則攸關全球矚目的台灣半導體工廠能源供應，不過提案者以環境保護為由，要求徹底遷離。