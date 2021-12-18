Omicron變異株引發各界擔憂之際，瑞士正與國內嚴峻的第5波疫情對抗，當局宣布將針對未接種疫苗者祭出限制令，並重啟居家辦公措施，新規將於20日上路。

瑞士聯邦委員會（Federal Council）在聲明中表示：「只有接種疫苗或染疫痊癒的人，才能進入餐廳、藝文場所和運動休閒設施內部，以及參加室內活動。」

私人聚會參與者中，若有任何人未施打疫苗或無法出示康復證明，則聚會人數限制為10人，包括兒童。

聲明指出，這些措施是為了防止在沒打疫苗者之間出現新確診者，「因為他們更容易傳播病毒，且更容易出現併發症」。

瑞士與其他國家一樣，住進加護病房的COVID-19患者絕大多數都未接種疫苗。

瑞士衛生部長柏塞茲（Alain Berset）告訴記者，加護病房患者數量「在一個半月內翻了3倍」。

截至13日，瑞士至少有300名COVID-19患者住在加護病房。聯邦委員會在聲明中說，到今年年底，這一數字將增加到350或400人。

瑞士約860萬人口中，超過66%已接種疫苗；當局批准施打輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）和莫德納（Moderna）疫苗。