重啟核四、反萊豬、公投綁大選、護藻礁4大公投全軍覆沒，台北市長柯文哲18日表示，公投是直接民主的展現，這次卻看到國家機器毫無節制的動用，民主體制反而成為奪取權力的手段，政府公信力逐漸透支，從選舉結果來看，顯然大撒幣的組織動員有效，「新綠色威權」更加強大。

柯文哲稍早發臉書表示，公投結果底定，這段時間的喧嘩暫時靜音，被疲勞轟炸好幾個月的台灣人民可以好好沉澱、靜心思考，台灣未來應該如何「向前邁進」？

柯文哲說，公投是直接民主的展現，但這次，我們卻看到國家機器毫無節制的動用，民主體制反而成為奪取權力的手段，而非堅實的信仰。民進黨花了5800萬，動用大量國家資源進行宣傳、用仇恨動員，解離了國民與國家之間的信任，政府公信力也在這場公投中逐漸透支。

「天氣很冷，選情更冷，四大公投門檻都未過關。」柯文哲說，公投結果顯示2個狀況，其一是在政黨全力動員、各說各話，毫無交集的討論下，多數選民對這次公投感到厭棄，其二則是4大公投牽涉到食品安全、能源政策、環境永續，選舉制度的變革的複雜議題，很少人有充足的時間與資訊量做出全面性的判斷，投票動力更低，最後只能訴諸政黨動員。

柯文哲批評，從選舉結果來看，顯然大撒幣的組織動員有效。在行政資源、媒體近乎一體化的傾斜之下、「新綠色威權」更加強大，在野黨的處境也愈加艱困；然而四項公投都沒跨過門檻，其實也是人民集體智慧的展現，人民把原本就應該由中央政府負責的難題，再丟還給執政者，不為之背書。他也期盼，執政黨要勇敢承擔，公投結果如何善後，要盡快說明。

最後柯文哲認為，台灣要盡速加入CPTPP與各項國際組織，再生能源要補足電力缺口，同時呼籲執政黨勇敢承擔，因為他相信，這也是生活在這塊土地上的人們，共同的期盼。