重啟核四、反萊豬進口、公投綁大選、珍愛藻礁等四大公投案今（18）日登場，然而投票狀況卻顯得十分低迷，且四案不同意票全部高於同意票。對此，就有網友不解，「每次選舉的時候，台灣人不是都很積極嗎？為什麼這次這麼不關心公投？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO以「台灣人為什麼不去投公投？」為題，PO文指出，因為擔心投票所會像去年一樣擠爆，和家人特意挑下午時段前去投票，不料到了現場卻發現投票民眾寥寥無幾，讓他十分錯愕，「每次選舉台灣人都相當積極，政治狂熱程度也是世界有名」為何這次公投卻跟往年的選舉熱度差異甚大，不禁好奇「為什麼台灣人這麼不關心公投？」

貼文一出隨即掀起熱議，多數網友認為「天氣寒冷」是主因，「北部真的很冷」、「天氣冷，很多人懶得出門」、「拖到下午氣溫還是很冷」；也有網友直指「公投失焦」也是關鍵之一，「當一個公投變成藍綠對決時去投公投幹嘛？就2024去投總統就好了啊」，他認為國民黨與民進黨都在「互相打臉過去的自己」，儼然成了「雙重標準」的局面。

另外也有人認為，「沒綁大選本來就沒人會想特地出門」、「都知道投票沒有任何實質影響力」、「不要把專業議題的丟給我選，我只會選要不要統一、漲不漲價、死不死刑這種議題」、「公投只是民意調查而已，發問卷就好」。