童綜合醫院鄭伯智副院長與捐贈者家屬與受贈者合照。(童綜合醫院提供)

《聲林之王2》金牌選手JOE屠鈞紹自彈自唱的演出。(童綜合醫院提供)

捐贈者家屬與受贈者分別上台表達感恩與祝福。(童綜合醫院提供)

童綜合醫院自2004年就開始致力於器官捐贈與移植的推廣服務，因為捐贈者與家人的無私奉獻，造就無數個家庭因此受惠美滿。為了在這歲末年終感恩的時刻，一起緬懷無私奉獻之捐贈者，舉辦了「生命永恆 愛的樂章-器官捐贈移植感恩音樂會」，邀請歷年捐贈者家屬及受贈者參加活動，透過音樂會除展現本院移植成果及專業醫療，更能與捐贈者家屬及受贈者共同肯定生命意義及價值。

童醫院指出，這次共有46位捐贈者家屬與受贈者參加，共同聆聽《聲林之王2》金牌選手JOE屠鈞紹的演出，以溫暖嗓音搭配吉他彈唱，用歌聲療癒現場大家的心。

再來就是觀賞由捐贈者與受贈者生活剪影所串起的生命故事影片《讓愛延續》，希望藉由影片中來述說因為大愛者器官移植而展開新生命的感謝，也在影片最後羅列所有大愛捐贈者的名字，表達出對他們與家人的感謝，謝謝捐贈者的大愛，讓生命的盡頭不只是結束，因為大愛是世上最美的存在。

現場活動除捐贈者家屬與受贈者由代表互贈花束，表達彼此的感謝與祝福外，也進行手作卡片寄往未來活動，這張卡片寫入對自己或想要贈送者的話語，自訂一個明年度預計收到的時間點，將由童醫院社工師協助寄送，期許自己能朝充滿希望期許的未來前進，活出最快樂與充實的生命。

童綜合醫院副院長鄭伯智表示，器官捐贈移植感恩音樂會是一場非常有意義的活動，童醫院積極推動器官捐贈及移植，亦完成捐贈者助人的心願，同時也傳遞器官捐贈的理念，讓珍貴的生命得以延續。為提升醫療品質，移植團隊極力整合相關資源，成立病友支持團體，以專業的醫療團隊服務，提供全程、全人的優質醫療照護。