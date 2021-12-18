四大公投結果出爐，全數不同意票多於同意票，四項公投案接不通過。先前傳出不論公投結果，行政院長蘇貞昌將會華麗轉身下台。對此，蘇貞昌今晚出席行政院記者會表示，公來本來就是論事，不是對人，國民黨操作倒閣公投或對政府不信任投票，都是偏離公投意旨，公投與內閣改組沒有關係，他會繼續率領行政團隊位人民服務，為國家做事。

反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選、重啟核四等四大公投，原本多項民調都顯示，四案同意票皆多於不同意票，先前傳出，若公投通過，蘇內閣將改組負責；另有傳聞，民進黨若成功擋下四大公投，蘇揆可能會華麗轉身下台。

行政院今天晚間召開記者會，由行政院政務委員兼發言人羅秉成主持，蘇貞昌、副院長沈榮津、祕書長李孟諺等人出席。

針對公投結果是否會有內閣改組，蘇貞昌表示，公投是就事論事，公投四個題目人民清楚且明白堅定的態度，就人民展現的民意做到最好，跟人沒有關係，更跟改組沒有關係。

至於個人去留問題，蘇貞昌說，國民黨把公投操作成倒閣公投或對政府不信任投票，都偏離公投意旨，他做為行政院長，非常努力帶著團隊為人民服務、為國家做事，會繼續以這樣的態度為人民服務，這點跟公投沒有相關。