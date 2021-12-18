桃園市長鄭文燦強調民主台灣在爭辯落幕後，仍要攜手往前走。(蔡依珍攝)

民進黨「4個不同意」成功完封，但桃園市藍大於綠的政治版圖難撼動，4大案同意數都遠大於不同意，市長鄭文燦晚間在臉書發文表示，公投的結果讓台灣走出反覆爭辯的泥沼，感謝大家以公民投票展現集體思考的結果，他也大篇幅談「藻礁」，透過公投讓國人看到桃園團隊對海岸生態的保護，再度宣示會將大潭藻礁列適當的保育等級，讓藻礁生態系產生更大的生物多樣性，強調民主台灣在爭辯落幕後，仍要攜手往前走。

鄭文燦晚間在臉書發文指出，民主是台灣的最大共識，尊重差異，求取包容，是解決公共議題最好的方法，四項公投的結果，讓台灣可以走出反覆爭辯的泥沼，也期盼未來有更多的公共討論，讓民主成為永續台灣的基石，他也謝謝這段時間所有耐心聆聽、願意理解、參與討論的每一位公民，執政團隊固然擔心公投的結果不利於民主深化、能源轉型與國際經貿接軌，透過理性的論辯過程，讓每一個公民與國家的距離縮短了，大家以公民投票展現了集體的思考結果。

鄭文燦也特別提到，「藻礁」從陌生到逐漸成為熱門議題，柴山多杯孔珊瑚、小燕鷗、酋婦蟹也從生疏的名詞變為耳熟能詳的話題，公投讓更多人能認知到海岸生態保育的重要性，也理解到能源轉型的艱難選擇。

鄭文燦強調，公投讓國人看到桃園團隊對海岸生態的保護，從許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁到新屋石滬，桃園市政府依據不同的保育需求做了最好的規畫，也推動藻礁汙染源稽查專案、成立海岸管理工程處、海岸巡護隊、海洋環保艦隊、環保潛水隊等團隊，投入桃園海岸生態保育。

針對第20案三接遷移案，鄭文燦也點名三接所在地觀音區大潭里，投出不同意票523票，大幅超過281票同意票，觀音全區則是不同意票1萬1634票超過同意票9509票，他感謝觀音鄉親的支持，允諾一定會繼續努力，建設觀音，減少城鄉差距。

鄭文燦除允諾會積極投入海岸及藻礁保育，讓海岸成為桃園美麗的風景，成為環境教育及生態旅遊的亮點，也宣示大潭藻礁深入的第二輪調查報告完成後，會請審議委員會核定適當的保育等級，讓藻礁生態系所形成的生命舞台，產生更大的生物多樣性。

鄭文燦也提到沿海其他3個行政區，蘆竹、大園和新屋都是不同意票勝過同意票，代表沿海的在地鄉親肯定和認同桃園市政府結合政府與在地的力量，努力保育海岸生態。他強調公投的結果，讓台灣通過轉型的考驗，相信即使正反意見有過許多激烈的爭辯，民主的台灣，爭辯落幕後，還是要攜手往前走。

桃園市1312個投開票所晚間7點半全數開完票，投票權人數為186萬9908人，投票率達40.01％，除了重啟核四同意數38萬比不同意數35萬較接近，反萊豬、公投綁大選和三接遷離藻礁都是39萬同意比34萬不同意。