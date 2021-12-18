四項公投民進黨大勝，民進黨祕書長林錫耀表示，這次公投並不是政黨對決，而是攸關台灣未來發展路線，是否能夠繼續向前的一次重要決定。而今天的結果，也證明人民可以在充分討論後，共同找出對國家最好的選擇。

林錫耀說，今天是台灣第一次公民投票分開辦理，共同寫下台灣民主關鍵的一頁，他想感謝所有參與投票的民眾，也感謝所有選務人員的辛勞，讓今天的選務能夠順利完成。

他說，十分感謝本黨所有的黨公職同志，包括縣市首長、立法委員、基層的公職，以及所有志工朋友、年輕夥伴，大家共同努力，在街頭、在市場、在每一個角落，甚至透過網路，積極地向民眾說明政策，我再此要謝謝大家！

他說，也要特別感謝，所有站出來支持政府施政方向的台灣隊友們，其中包括很多百工百業的夥伴。大家的支持，讓他們可以一起繼續推動台灣走向國際，強化台美關係、能源轉型，和民主深化。我也要感謝許多公民團體的朋友，給我們很多寶貴的建議，而且站上第一線，提供很多專業的資訊讓民眾充分瞭解，也次公投有更討論的空間。

他說，民進黨作為執政黨，未來的挑戰還非常多，有許多要一起努力的地方，讓台灣更好。公民投票是直接民主的展現，這個過程會有競爭、會有彼此的質疑，但公投過後，我們還是要一起走下去，為台灣一起努力。

此外，針對媒體詢問，此次公投結果，中正、萬華選區同意票大於不同意票，對未來林昶佐罷免案的預估，又會怎麼協助。林錫耀表示，每一次的投票，都應該獨立來看，罷免是針對人，補選也是針對人，公民投票是針對事、政策，所以我們不應該把不同的投票都等同為一樣的投票結果。

林錫耀指出，再過三個禮拜，台中第二選區民進黨提名的林靜儀就要在這次的補選裡來投票。同樣的，友軍Freddy林昶佐也會面對由國民黨發起的罷免，他們都會謹慎的、戰戰兢兢的來因應、面對。

林錫耀強調，同時也要呼籲國人同胞，特別是台中第二選區，以及台北市中正、萬華的選民，大家還是必須回到每個投票所必須要考慮的各項因素，能夠做慎重的選擇、決定。未來這兩、三個禮拜，民進黨會跟提名的候選人、林昶佐立委，共同努力，希望爭取好的成績，化解不必要的惡性罷免。