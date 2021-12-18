四項公投民進黨大勝，國民黨主席朱立倫晚間針對公投結果表示「公投已死」，民進黨祕書長林錫耀表示，既然都是八百多萬人一票一票投下來，他們做的決定，那就是公投的結果，就是人民自主意志的展現。

林錫耀說，他不曉得為什麼這樣叫「公投已死」，所以，不能說結果不服朱立倫的期待，就批評這個公投已死，這點完全無法接受。