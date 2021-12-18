公投已死？ 林錫耀：一票票投下的決定 就是公投結果 21:502021/12/18 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 公投已死？林錫耀：一票票投下的決定就是公投結果。曾薏蘋攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 四項公投民進黨大勝，國民黨主席朱立倫晚間針對公投結果表示「公投已死」，民進黨祕書長林錫耀表示，既然都是八百多萬人一票一票投下來，他們做的決定，那就是公投的結果，就是人民自主意志的展現。 林錫耀說，他不曉得為什麼這樣叫「公投已死」，所以，不能說結果不服朱立倫的期待，就批評這個公投已死，這點完全無法接受。 公投綁大選遭否決 江啟臣：政黨對決的結果 決戰1218》林智堅對公投結果有信心 呼籲民眾快出門投票 #公投 #已死 #林錫耀 #一票 #決定 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 公投結果出爐 翁章梁：台灣人已清楚表明選擇 21:242021/12/18 政治 公投結果出爐 林德福直言：國民黨僅剩下團結一途 21:542021/12/18 政治 決戰1218》一失敗就完蛋？藥師曝公投「這案」沒過台灣危險了 08:052021/12/18 政治 四大公投全失利 蔣萬安喊話：沒相互指責的本錢 19:452021/12/18 政治 江啟臣：公投顯示政黨動員結果 凸顯公投綁大選重要性 18:422021/12/18 政治 三接有替代方案、藻礁沒有！潘忠政籲「藻礁公投投下同意票」 10:012021/12/18 政治 林姿妙公投立場始終不變「無論結果為何都尊重民意」 15:022021/12/18 政治 南投縣長林明溱公投「亮票」 選委會認定非故意沒違法 13:022021/12/18 政治 決戰1218》分析公投投票率 林濁水看到這數字：不是壞事 15:352021/12/18 政治 決戰1218》四大公投決勝負 賴清德向首投族喊話催票 12:282021/12/18 政治 1218公投》朱立倫：蔡英文眼中 不一樣就是來亂 04:102021/12/18 焦點要聞 政治熱門新聞 決戰1218》六都首長公投「戰績」表曝光 他0：4尷尬了 - 政治 1218公投》最後一夜藍綠大拚場 沈富雄預測最後公投結果 - 政治 1218公投》4大案最新民調竟一面倒 黃暐瀚爆選情 - 政治 上將備詢 中將咬耳朵「不用回答」全都錄 網友怒：囂張跋扈還不滾下台 - 政治 決戰1218》四大公投藍營全軍覆沒 侯友宜：我願意承擔 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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