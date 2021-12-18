籃球之神麥可喬丹(Micheal Jordan)不管在NBA打球或退休後人氣都維持高檔，如今是黃蜂老闆的他幾年前還推出個人紀錄片轟動世界，而近期在一場拍賣會上出現了他NBA處女秀的比賽門票票根，最後以26萬4000美元(約台幣734萬元)成交。

A ticket stub from Michael Jordan's NBA debut sold for $264,000.



The ticket, from Oct. 26, 1984, breaks the record for most expensive collectible sports ticket ever sold 🎟 pic.twitter.com/qyiBYEI8E9 — Front Office Sports (@FOS) December 17, 2021

這也創下體育史上球賽門票最高拍賣價，這價格真的很誇張，但若你知道是喬丹的門票，那一切或許都變得合理了，這張票從12月初就開始拍賣，起標價為5千萬美元，據拍賣行表示這張票一共被競標了50次，最後價格推升至26.4萬美元。

而原先歷史最高票價是由MLB在1903年舉行的世界大賽G3，賣出價格是17.5萬美元，如今被喬丹給超過，看出喬丹在世界體壇影響力多大。1984年10月27日公牛對決子彈(現巫師)，那是喬丹進入NBA首場比賽，當時現場觀眾超過1萬3000人，他拿下16分6籃板7助攻成績，公牛最後也以109：93擊敗對手。

喬丹生涯可以珍藏的東西實在太多了，包含球衣、球鞋、球帽都引起全世界的熱潮，尤其是球鞋，至今已出到36代，不過最經典的仍是前面幾代，超熱銷的1代則再次成為年輕人最愛的穿搭聖物，球衣的部分當然屬公牛最熱銷，而公牛最樸素的牛頭隊徽直到現在都沒有改變，成為經典中的經典。