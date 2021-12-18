新竹市在4大公投之外，還多了一項地方性公投，主訴民眾要喝乾淨水，因多了1張公投票，也讓公投開票結果全台最晚揭曉。竹市在第17至20案皆是同意票多於不同意票，皆未達門檻未能過關，在地方性喝好水公投也是同意多於不同意，是唯一過關的公投案。

新竹市第17至20案投票權人人數總共36萬1353人，投票人數為15萬6888人，投票率43.42％。第17案重啟核四同意票數為8萬1447票，不同意票數為73萬524票。第18案反萊豬進口同意票數為8萬4140票，不同意票數為7萬0800票。第19案公投綁大選同意票數為8萬5746票，不同意票數為6萬9314票。第20案保護大潭藻礁同意票數為8萬3443票，不同意票數為7萬1252票。

新竹市獨有的地方性喝好水公投案，投票權人人數總共35萬7083人，本次投票人數為15萬4923人，投票率43.39％。同意票數為13萬1816票，不同意票數為1萬9581票。

公投結果出爐，市長林智堅表示，感謝每一位投票的國人，一起完成台灣民主史上里程碑，國人做出的決定，讓台灣的能源轉型、國際經貿關係和民主深化，都往更好的方向邁進，更讓自由自信的台灣，走向世界的舞台。

林智堅表示，公投這段時間以來，國人專注討論台灣的未來，積極溝通、凝聚共識，這就是公投的意義，民眾透過公投思辨的過程中，展現不同的聲音，相信這些不同的意見，行政團隊也都會作為參考，讓台灣繼續前進。