擁有4.1顆星評價、50萬人下載的Color Message遭踢爆藏有間諜程式，如今已遭Google商店緊急下架。(圖／Google Play Store)

智慧型手機普及，不少廠商也致力開發APP賺商機，未料有一款評價高達4.1顆星的APP遭爆竟是惡意軟體，每個月都會偷偷扣款，目前已有50萬人下載，受害者眾多。

資安公司Pradeo昨天(17日)在官網指出，一款名叫「Color Message」的APP，主打個人化、便利的SMS簡訊發送，在Google Play Store上擁有4.1顆星的高評價，但研究人員發現，這款APP背後竟藏有名為「Joker」的間諜軟體，會在用戶不知情的狀況下，私自訂閱付費服務，每個月偷偷扣款。

Pradeo表示，Joker惡意程式非常狡猾，會使用縮短程式碼等方式，隱藏自己行蹤，藉此規避Google商店檢測，順利上架，而該程式目前累計下載數已達50萬人，Google發現後也緊急下架該APP。

Pradeo說，Joker最惡劣的除了偷偷扣款外，還會獲取手機上其他聯絡人資訊，進而尋找下一個入侵對象，近年來有超過百款APP都藏有這個惡意程式，儘管絕大部分都已先遭官方擋下，但仍防不慎防。