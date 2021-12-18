台視《2022超級巨星紅白藝能大賞》將於下月8日在台北小巨蛋盛大登場，18日再釋出重磅卡司，4度登《紅白》的王心凌連續2年陪伴大家過農曆新年，對於表演內容，王心凌小小透露：「這次想來點熱鬧歡樂的，除夕圍爐的時候和大家一起動起來！」

王心凌原定今年5月在高雄巨蛋舉辦巡演，因疫情延至下月15日。她生日時曾在社群表示很想念粉絲們，想趕快見到大家，現在距離演唱會倒數1個月，她開心說：「希望到時候大家都能來高雄看我，順便享受一下南台灣的美食美景。」對於新作品及接下來的規劃，她表示目前以準備高雄演唱會為首要，新作品也在準備中。

王心凌2022年的新年新希望，期望被疫情影響的所有事都能盡快恢復：「大家平安健康最重要。」還不忘向粉絲喊話：「過年和家人開心團聚圍爐時，要一起鎖定《紅白藝能大賞》收看我的演出喔！」《2022超級巨星紅白藝能大賞》將於農曆除夕（下月31日）在台視播出。