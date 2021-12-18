1218四大公投結果出爐，四項公投均未達法定通過門檻，且不同意票皆高於同意票。針對公投結果，民眾黨祕書長謝立功表示，此次投票率僅4成，代表民眾用投票行為制裁藍綠惡鬥亂象；同時，民進黨用扭曲與造假方式也有一定成效，顯示綠色威權體制更穩固，對台灣民主的深化具有非常不利的影響。

謝立功指出，政黨在公投應該扮演深化民主、促進公民思辨的角色，此次公投投票率大約4成，代表多數民眾沒有因為藍綠極端主張出門投票，顯然藍綠透過動員、煽動意識形態的方式，不被選民埋單。

公投宣講期間，執政黨多次被質疑行政不中立宣傳公投，甚至出現扭曲的宣傳內容，謝立功說，投票前夕執政黨公然散布假訊息，蔡總統把反萊豬變成反美豬，三接遷址曲解成三接停建，從得票率看來奧步很有效，可見綠色威權體制更穩固，以後還會繼續出奧步。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，投票率低迷，是對所有政黨的警訊，代表民眾對於政治動員厭煩，不投票是沉默的抗議；特別對執政黨更是一大警訊，因為很多民眾認為投票也沒用，政府不會遵照結果執行，這代表人民對執政黨存疑，更是對政府信心的崩壞。

對於公投未達通過門檻，謝立功說，中選會沒提供便民的投票制度是重要原因之一。希望未來執政黨立委與在野黨攜手合作，儘速完成公投的「不在籍投票」立法，才能讓更多外地遊子行使公民權利。

國民黨在公投的挫敗，是否有利於民眾黨擴大勢力，謝立功說，台灣要進步不能寄望國民黨不夠強，而是要寄望國民黨更強，國民黨慘敗，民進黨又做不好，民眾黨的出線希望讓政黨政治邁向正軌。

至於未來是否仍有「藍白合」空間，謝立功說，不要狹義看待藍白是否合，只要跟全民利益有關，提出好的法案都會支持，當然有合作空間。