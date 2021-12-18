王力宏因為被李靚蕾毀滅式發言踢爆複雜男女關係的渣事，讓他長久累積的優質形象毀於一旦，不僅失去不少代言，連周杰倫退追IG火速切割，曾和他合作神曲《漂向北方》的黃明志，今(18日)也在社群發文，掀起兩派網友論戰。

王力宏因為約砲、召妓等醜聞被爆出，讓他瞬間變成渣男代表，網友更把他和黃明志合作的神曲《漂向北方》，拿來改詞「嫖向北方」嘲弄，對此，黃明志也在社群平台發文了。

黃明志除了幫新歌宣傳外，更寫下「別人家裡的事，你永遠無法當判官，是是非非只有他們自己知道。」認為很多事不能夠只看表面或一面之詞，疑似針對王力宏的風波發聲。

而對於他的發言，也引來兩派網友討論，有人贊同他的說法，認為別人的家務事管不著也無法知道真相，但也有人認為前妻都爆料了，王力宏結婚還到處約砲，「不需要知道人家家務事就可以判斷」。

《漂向北方》是黃明志2017年與王力宏合作的歌曲，講述遊子北漂的心聲，打動不少北漂者，至今點閱率超過1.8億，吸引不少歌手cover，傳唱版本無數，是可以朗朗上口的爆紅神曲。