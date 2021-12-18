中央氣象局表示，今(18日)冷空氣發威，南投今晨低溫出現10.5度，明(19日) 天氣和今天大致類似，清晨偏冷、白天稍回溫，但受「雷伊」颱風殘餘水氣影響，下周一至下周三各地都有降雨，而耶誕節東北季風增強，北、東部不僅轉涼還會下雨。

明天(19日)東北季風持續影響，清晨仍偏冷，中部以北及東北部低溫只有12至15度，其中北部有局部10至11度左右低溫發生的機率，其他地方約16、17度，白天北部、東北部及東部高溫會比今天稍微回升，約18到20度，其他地方和今天大致類似，約21到24度；迎風面的基隆北海岸、大台北山區及東半部地區仍有局部短暫雨，另外中層水氣逐漸增多，中南部山區也有零星降雨的機會，其他地區為多雲。

下周一至下周三受颱風外圍殘留水氣影響，全台有雨，其中下周二是降雨最多、最明顯的一天。(圖／中央氣象局)

第22號中度颱風雷伊，以西北西轉北的方向朝東沙島海面前進，北轉之後將逐漸減弱為熱帶性低氣壓，其外圍及殘留的水氣將在下周一至下周三影響台灣地區，屆時各地降雨機率都會提高。

下周一(20日)北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼；南方雲系北移影響，西半部及東南部地區將轉為有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。下周二、下周三(21日、22日)南方雲系持續北移，其中下周二是降雨最多、最明顯的一天，各地都有短暫雨，並有局部較大雨勢，下周三雨勢逐漸趨緩，剩下北部及東北部仍有短暫雨，其他地區的降雨較為局部。

下周四、下周五(23日、24日)仍有些中層水氣，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。下周六(25日)東北季風再度增強，北部及東北部天氣再轉涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。