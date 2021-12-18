4大公投案反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四、公投綁大選案結果晚間揭曉，此次投票率不如預期，僅4成上下，四大公投「不同意」大幅領先「同意」，四大案被否決。對此，資深媒體人黃暐瀚分析認為，自己早在投票前幾天，就預測四大公投案可能都不會過，對於有網友批評他預測失準，他有必要澄清。

依中選會晚間開票結果顯示，重啟核四同意380萬4755票，不同意426萬2451票；反萊豬同意393萬6554票，不同意413萬1203票；公投綁大選同意395萬1882票，不同意412萬038票；珍愛藻礁同意390萬1171票，不同意416萬3464票，4大公投的投票率約為41%左右。

資深媒體人 黃暐瀚。(圖/本報資料照)

黃暐瀚18日在臉書發文表示，他今天發現有部分網友在社群平台，出現「票在票匭底下」、「暐瀚預測又不準了」之類的奇怪留言。但黃暐瀚回應，自己預測並未失準，因早在15日，他就已經說過，民進黨中央針對此次公投，推出「KPI獎勵辦法」，明定公投績效的評比標準，未來選舉提名時，可以獲得加分，藉把這次公投當直銷，再加上四個不同意變得比較多，一直往上衝，因此，如果是投票率不高的條件下，很可能四個公投都會不通過。

對此，有網友在黃暐瀚留言表示，「恭喜，真的神預測，的確是個大預言家」、「年輕人以後也必須承擔自己的選擇，只能尊重結果，把自己生活過好」、「光熱身賽就證明朱主席對綠軍毫無抗衡能力，更別說反擊了」。

對於四大案被否決，國民黨主席朱立倫18日晚間7點於黨中央發表談話表示，這一次四大結果不理想，身為主席，正式向全體國民跟志工、同志表達歉意，謝謝這一路上陪同我們打拚的戰友，拚盡最後一分力氣，謝謝領銜人、歷任黨主席、公職人員、民代，謝謝公民團體、趙少康等等，一路上都世為台灣民主打拚。

針對侯友宜被洗版，朱立倫強調身為黨主席必須承擔責任，把戰友找回來，不要找戰犯，對於公投結果相當遺憾。