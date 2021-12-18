奇美博物館耶誕周末今登場，耶誕老公公以樂團「SANTA BAND」裝扮亮相。（曹婷婷攝）

奇美博物館耶誕周末今天盛大登場，湧入逾萬人同樂，愈晚愈熱鬧！今年以「美妙耶誕」為主題，融入英國、搖滾風等元素，由耶誕老公公領軍樂團「SANTA BAND」搖滾開場，結合館內展覽與館外的耶誕市集、耶誕舞會、星光電影等活動，天氣雖冷，但滿滿人潮，氣氛很嗨。

奇美博物館2018年起推出「耶誕周末」饗宴，結合館內展覽與館外的耶誕市集、耶誕舞會、星光電影等活動，頗獲好評，今年主題「美妙耶誕」，靈感取自特展《蒂姆．沃克：美妙事物》，館方也特別打造「快閃美術館」、「歡迎演奏我」等素人參與活動，吸引大小朋友化身藝術家與演奏家。

今年表演節目較往年更緊湊豐富，首度在雕塑大道開演的「銅管五重奏」，以恢弘美聲貫穿室內挑高廊道，震撼人心；晚間登場的重頭戲「耶誕大舞會」由專業舞蹈老師教學，與遊客共舞同樂，晚間壓軸節目設定為「耶誕搖滾夜」，讓民眾感受愈夜愈搖滾的熱鬧氣氛。

奇美耶誕周末為期兩周，18、19、25、26日共兩個周末登場，活動範圍包括館內與戶外園區，凡入園即需購票，12歲以下持有效證件可免費入場，活動現場票300元、預售票250元。