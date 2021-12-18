4大公投案全滅，力推公投綁大選、反萊豬案推動者、國民黨台北市議員羅智強稍早發聲，為自己努力不夠致歉，但他認為執政黨即使動用國家資源，都未能衝出500萬張不同意票，顯示了把公投和大選拆開的民進黨，也打敗了投下數十億國家資源宣傳不同意票的超級執政黨」。

羅智強今晚在臉書發文表示，公投與大選拆開後，這次很可能是台灣最後一次公投，他是為了捍衛公投「明知不可為而為之」，但公投未過不是無法預期的結果，至少他們努力奮鬥過，一切結果仍值得。

羅智強表示，以後很難再有公投通過，因為不會再有像他這樣的傻瓜，披星戴月拚連署、夜宿凱道，「所以，在民進黨的公投鍘刀下，台灣從2004年開始建立的公投傳統、民主成就，今天正式壽終正寢，『直接民主』從此消失，蔡同榮蔡公投的理想灰飛煙滅，這才是我們要感到哀傷的一件事。」

羅進一步指出，民進黨也不必得意，公民投票、直接民主是「制衡執政者」的倚天劍，雖然被民進黨用「公投拆大選」毀去了，那只代表在野監督、人民百姓，必須更加努力振作地擔當「制衡執政者」的屠龍刀，那只代表在野者肩膀上的責任更重，大家無須灰心喪志，難過一天就好，明天就是另個「制衡序章」的開始。