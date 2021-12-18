陳雅玲專訪白靈，兩人開心合影留念。（華視提供）

好萊塢華裔女星白靈穿著風格向來前衛大膽，曾說過「有穿衣服就已經很尊重」的她，日前接受華視新聞台台長陳雅琳的專訪，一現身就氣勢十足，穿著大紅洋裝大露酥胸進到華視攝影棚錄影，甚至沒穿內衣，讓現場工作人員臉紅心跳。

陳雅琳也一度擔心，會挑戰NCC的極限，還找來編審確認：「這樣可以嗎？」陳雅琳覺得應該尊重白靈的個人特色，「就把她當藝術品好了」，最後說服編審，但編審還是要求必須把激突遮起來，白靈也很阿莎力說沒問題，於是工作人員當場剪膠帶當胸貼，貼好後才開始錄影。

專訪過程中，白靈大聊感情史和婚姻觀，她說喜歡戀愛中新鮮和浪漫的過程，等過了那個階段，感情很容易淡去變質，所以有無數個男朋友，陳雅琳問說：「分手難道不會傷心嗎？」稱分手時只會傷心一下下，隔天馬上就再去找別人，她更自豪幾乎不曾失戀過。

毫無框架的白靈，甚至一度反問主持人陳雅琳：「有沒有男朋友？」搞得陳雅琳數度招架不住，面露尷尬，回答說都在「忙工作」，白靈見狀還繼續加碼追問：「難道妳的浪漫不重要嗎？」，更一度拿起自製的「我的性高潮很吵」手工包，希望陳雅琳可以拿一下，但陳雅琳起初害羞地說「這不是我的Style」婉拒，後來拗不過白靈的熱情，想說「怎麼可以連個包都不敢拿」，終於突破心魔，拿起包包與白靈合影。

白靈也聊到自己初到好萊塢，人生地不熟的她，英文也不通，每個字母都像是海洋中的一滴水，她連YES都聽不出來，與李小龍兒子李國豪拍攝電影《烏鴉》，更一度因為英文太差，不知道巨星李小龍Bruce Lee的英文名，讓李國豪很失望，鬧出笑話。

不過為了生存，她也曾到餐廳打工端盤子，甚至還曾到華文電視台播新聞，讓陳雅琳驚訝地說「原來我們是同行」，白靈說當時電視台長官開出優渥條件，有房有車的，就是要她留下來當新聞主播，雖然誘惑，但她心一橫，最後還是斷然拒絕，因為她離開中國就是決心要朝好萊塢的夢想前進，後來白靈果真打敗張曼玉、鞏俐等大咖女星，爭取到與李察吉爾演出《紅色角落》一炮而紅。

未來，白靈也計畫在台北拍電影，她說劇本《我在台北的14天隔離浪漫》都寫好了，還當場力邀華視來幫她拍片，說監製是導演李安，演員陣容找來淑芳阿姨、納豆、莫子儀等。

熱愛台灣的她，說最喜歡台灣的夜市和各種道地食物，像是香菜冰淇淋，這樣的組合是她從來都沒有想像過的，可惜還沒到過台北以外的地方走走看看，主持人陳雅琳也當場允諾，要帶白靈到她的故鄉台南，吃小吃虱目魚。以上內容將於明天（19日）晚8點在華視新聞資訊台有線電視52台、中華電信MOD505台播出。