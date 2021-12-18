基隆市長林右昌表示，公投案能順利完成，是台灣民主的深化與成就。（陳彩玲攝）

四大公投結果出爐，「四個不同意」完勝，基隆市長林右昌表示，公投案能順利完成，是台灣民主的深化與成就。不過，基隆在票數分析上，同意票皆大於不同意票，國民黨基隆市黨部指出，這次基隆贏了，但全國大局不如預期，未來會再接再厲，贏回基隆。

林右昌表示，公投是民進黨長期推動的價值，能順利完成是台灣民主的深化與成就，雖然過程中，有認同也有反對的意見，但都是各種民意的表達，「並非你死我活的厮殺與對立」，都應該被尊重，不管大家是投「同意」還是「不同意」，都是在行使公民的權力，都應該給予肯定。

林右昌說，四大公投案已圓滿結束，面對嚴峻的國際競爭與中國的侵擾，國人同胞應該整頓心情，大家團結一致努力向前，讓台灣加速能源與經濟轉型，更讓台美FTA協商與加入CPTPP的進度都能順利。

不過，這次四大議題，基隆的同意票皆勝過不同意票，國民黨基隆市黨部說，「基隆我們贏了」，感謝全體黨籍議員及謝國樑服務團隊全力支持，以及主席朱立倫親自領軍將「公投戰車」推進基隆大街小巷協助地方拚公投，但這次沒有半點高興心情，因為全國大局並不如預期，今後只有再接再厲，更加戮力打拚，贏得市民支持，明年才能獲得最後勝利「贏回基隆」。