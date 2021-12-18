前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

對於今天公投藍營「四個同意」大敗，前民進黨立委郭正亮爆料，他遇到對於現狀不滿的民眾，不想吃萊豬，但卻認為不吃萊豬就要投「不同意」，另外就是認為就算公投過關，也不會執行，這真的是大錯！另外，這次公投賴清德是大贏家，已經被解放了，可以到處跑；而蔡英文能量和氣勢會延續到明年底。

今（18）日晚在公投結束之後，郭正亮在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播中表示，這次公投賴清德是大贏家，已經被解放了，可以到處跑。蔡英文也算賺到，民選總統到第二任期兩年之後都算進入跛腳，蔡英文的兩年是到明年520，這次賭大了，結果全勝，能量和氣勢會延續到明年底。

至於為何蔡英文最後兩個月衝上千場的說明會？郭正亮認為，是被陳柏惟罷免嚇到，如果四個公投再輸，就提前跛腳，所以非翻不可，只好利用現在還有一點能量的時候全部投入下去。

郭正亮強調，這次投入比2020年總統大選還徹底，用盡所有，譬如基層動員的KPI，連總統大選都沒有看到基層動員到此程度，還不能只是到市場站著，再小的市場也要走進去。他遇到林佳新，林佳新說在雲林到處跑，遇到賴清德多少次，雲林比較偏僻的市場賴清德也進去掃街。

郭正亮舉今天投票所看到的現象為例，他的里在台北市，蠻深藍的，結果沒有排隊就直接投了，幾乎沒人，30歲以下年輕人只看到一兩個，深藍的很少投。

他聽到兩種理由，第一種理由就是他昨天坐計程車回家，計程車司機也是很不滿現狀，問郭正亮要不要去投票？郭正亮回說要啊，會去投票！但是最擔心投票率。計程車司機說投也沒用！過了也不執行！郭正亮直言，這個論調非常嚴重！事實上這是錯的。第二種是，不要吃萊豬，所以要投「不同意」！

郭正亮坦言，國民黨一開始打成「四個同意」對決「四個不同意」，這是策略嚴重錯誤，應該是把反萊豬拉住，再拉動其他的出席率（投票率）。但是用「四個同意」對決「四個不同意」，立刻變成政治對決，變成政黨基本盤比較，民進黨是25％到28％，國民黨少8到10個百分點。越鬥越激烈，激烈到中間選民都不想看了！覺得煩死了，兩個政黨又在那邊吵，就不投票了。