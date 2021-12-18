車學渷在劇中的坎坷命運僅次於男主角李棟旭。（愛奇藝國際站提供）

安全帽男身分揭曉是魏嘏隽。（愛奇藝國際站提供）

韓劇《Bad and Crazy邪惡與瘋狂》17日晚間開播，李棟旭首集前10分鐘倒楣事接踵而至，不停上演又滾又爬的動作戲，先是激烈的拳擊搏鬥，又在三溫暖遭安全帽男暴打，連前女友也摻一咖，2人見面便以擒拿術將男方「過肩摔」打招呼，最後還自火場破窗跳樓逃生，難怪李棟旭在記者會上會表示演這部戲是在跟自己的疲累對抗。而他辛苦之餘，也不忘大秀精實的好身材，讓劇迷大飽眼福。

李棟旭飾演野心十足的市儈警監柳秀悅，為升官發達成為上司心中「喬事情」的最佳人選，卻因此變成前女友心中趨炎附勢的「壞傢伙」，在劇中因答應為議員效力，負責搞定對方刑警堂弟暴打派出所基層員警吳景的起訴案件，莫名捲入暗藏殺機的陰謀之中，加上神出鬼沒、頻頻糾纏自己的安全帽瘋子男，都令李棟旭感到心力交瘁。不僅善於阿諛奉承，調查案件、訊問嫌疑犯時也相當犀利，展現敏銳的洞察力和絕佳口才，又油又帥的精湛演出大獲網友好評。

另外，車學渷飾演雞婆、熱血的派出所巡警，承諾前來求助的小女孩找到她失聯的母親，追查過程先是遭人毆打，接著被人誣陷指控意圖性侵，過於積極調查引來殺身之禍，嚴重昏迷身陷火場，坎坷命運僅次於男主角李棟旭，劇迷紛紛表示若車學渷不是主要角色，差點以為第一集就要看他領便當（意指死亡），令人好奇熱血小巡警車學渷之後的際遇。

而魏嘏隽飾演的「瘋傢伙」K一直以安全帽、騎士裝扮現身，總是對李棟旭窮追猛打，令對方摸不著頭緒，首集尾聲終於暴露他的真面目，帶著瘋狂、燦爛的笑容對李棟旭嗆聲「幸會了」，更下在集中宣示自己是「專門處決無可救藥的人渣，是當代最後的英雄」，「壞傢伙」與「瘋傢伙」正式打照面，讓人期待接下來的發展。該劇每週五、六晚上9點50分在愛奇藝國際站與韓國同步播出。