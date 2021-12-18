王力宏前妻李靚蕾17日深夜發文揭穿他出軌、召妓和各城市都有砲友等醜聞，還有跟已婚人妻有不倫關係，種種渣男行徑震驚兩岸三地，還波及到多名女星；至今王力宏都沒有發表任何聲明，原本在大陸有商演的他，今（18）日匆忙返台，有資深狗仔揭內幕，萬一有大陸女子報案他有可能就會淪落像吳亦凡被逮捕的地步，再晚就回不來了。

在李靚蕾毀滅式爆料後，王力宏瞬間失去好幾個代言工作，下個星期日本來要到海南島三亞出席酷狗國潮音樂節，和月底在長沙的跨年晚會，但今日傳出要提早返台，尚未透露是演出遭取消還是自行退出；而王力宏搭乘華信航空AE992，17：05從廈門抵達桃園機場，穿著全身黑包緊緊的他，出登機門後從停機坪直接從寰宇貴賓室入境。

藝人王力宏（右著黑衣者）18日搭機抵台，下機後直接從空橋走下機坪前往商務中心。（機場記者聯誼會提供）

而王力宏匆忙返台，大多數人認為他是為了安撫李靚蕾，不過，資深狗仔小葛今晚在網路節目《超錢新聞》中，卻有不同見解；他指出李靚蕾在文中說到，「王力宏在每一個城市都有不同的約砲對象」，在當地工作被取消是一大可能，但他以吳亦凡舉例，若有大陸女子向公安報案，王力宏說不定就會遭逮捕，到時候就無法離開大陸，才會如此匆忙趕回台灣。

王力宏下機後隨即搭車前往篩檢站採檢，並拿起手機拍攝採訪媒體。（范揚光攝）

另外小葛過去就曾拍到王力宏召妓的照片，當時因為王力宏形象佳，這件事就不了了之，如今李靚蕾的發言，間接證實他的爆料；他也說了自己還有拍到一名台灣女子進入王力宏住處，而王力宏找的女子都有共通點，大胸部還有一點年紀。