P. LEAGUE+全新球隊高雄鋼鐵人18日作客桃園領航猿主場，儘管天氣變冷，鋼鐵人依舊維持不錯手感，命中率近4成，全隊拚勁全力搶勝，雙洋將領銜發威，班森繳出雙十表現，攻下全場最高27分、17籃板，塔克也有17分與10籃板精彩表現，終場以84比64輕取主場球隊，以大比分差收下隊史首勝，為下周主場開幕戰搶下好兆頭。

總教練貝瑞談到這場勝利，他首先恭喜球隊的每一位球員，也恭喜球團，他很榮幸可以參與其中。至於贏球的關鍵，貝瑞歸功於球隊的防守表現以及執行戰術的能力。

攻下全隊最高分的班森表示，他就是打得更積極，球隊過去一周都很努力備戰。塔克也談到，因為過去數周大家努力訓練，防守方面也針對換防、擋切作足練習，才有這場勝利。面對前東家的彭俊諺表示，對於贏球等了很久，關鍵在於做好每一個細節以及教練交代的事項。

為慶祝隊史首勝，高雄鋼鐵人商城今天晚上同步開賣「高雄鋼鐵人首勝TEE」，邀請雄親下周耶誕周末穿上首勝TEE一同到鳳山，為主場球隊應援。