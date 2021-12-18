連晨翔（右）、吳子霏親調珍珠奶茶給幸運粉絲喝。（台北双喜電影提供）

華文網路暢銷小說改編的校園愛情片《一杯熱奶茶的等待》，由原著作者詹馥華自編自導，描述吳子霏、連晨翔、周予天、潘綱大一群青春男女在愛情跟友情中癡心等待，最後學會放下執著前進人生下一段旅程的青春成長愛情故事，電影中的熱奶茶是象徵著「溫暖」的傳遞，帶領大家從「等待」中走出。劇組最近全台校園跑透透，引起熱烈迴響，甚至有同學看電影試片看到熱淚盈眶跟演員說想起初戀。

男女主角連晨翔、吳子霏18日特別在寒冷的天氣送溫暖的奶茶給粉絲，攜手來到CoCo西門店擔任一日店長，粉絲一早九點不畏寒風低溫，店門沒開就來排隊，就為了跟偶像近距離見面拿簽名海報，2位演員還特別為親調珍珠奶茶給3位透過網路活動中獎的幸運粉絲，吳子霏因為太過緊張不小心灑出飲料成了意外插曲，笑說：「代表電影會大發，我平常喜歡喝手搖，沒想到每個步驟這麼辛苦，真的要向飲料店工作人員致敬。」

連晨翔為減輕吳子霏弄灑飲料的緊張，還開玩笑要她賠桌布弄髒的清洗費，逗笑吳子霏反擊「我會賠」，同樣是手搖飲的愛好者，連晨翔分享：「以前最愛揪兄弟喝CoCo的奶茶三兄弟，而且到法國旅行，看到CoCo也一定要喝，在國外品嘗台灣味。」片中有不少撩妹橋段的連晨翔被要求秀一下，他特別挑中1位幸運粉絲問她飲料喝幾分甜，之後開撩「我覺得你飲料要喝無糖，因為妳長得夠甜」，撩得粉絲不要不要。

搖完珍珠奶茶後，連晨翔跟吳子霏繼續前往喜滿客絕色影城跟台北西門in89豪華影城送奶茶給粉絲，移動過程人頭攢動擠得現場水泄不通，在戲院的粉絲也迫不急待演員們的到來，並且穿起學生制服跟連晨翔還有吳子霏近距離互動，搶機會進場觀賞電影，整個活動炸翻西門町人潮，讓粉絲更加期待電影，該片12月24日平安夜全台上映。