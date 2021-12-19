世界衛生組織（WHO）今天表示，全球已有89國通報發現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異病毒株病例，且在出現社區傳播地區，確診數每1.5至3天就會增加一倍。

路透社報導，世衛在最新情報中指出，Omicron正在人口免疫程度高的國家迅速傳播，但原因仍不清楚是這支病毒株躲過免疫反應的能力較佳，還是原本傳染力就較強，或是兩者兼具。

世衛在Omicron病例首度被發現後，很快於11月26日將這支病毒列為「高關注變異株」（Variant of Concern）。外界對Omicron所知仍不多，包括感染後症狀嚴重程度如何。

世衛表示：「有關Omicron的臨床嚴重程度，相關數據仍有限。若要了解它的嚴重度概貌，以及疫苗接種和既有免疫力如何影響嚴重度，還需要更多資料。」

世衛還說：「關於疫苗對抗Omicron的效力或有效性，截至目前能夠取得的數據仍有限，也尚無已經過同儕審查的相關證據。」

世衛並警告，由於新增確診病例攀升速度如此快，在一些地方可能出現醫院不堪負荷的情況。

「在英國和南非，住院患者持續增加。鑒於確診病例快速上升，許多地方的醫療體系可能很快會不堪負荷。」（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）1101218