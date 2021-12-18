建商經營客戶拚創意、吸睛度、貼心度！隨著耶誕節的腳步到來，國聚建設以起源於法國的白色野餐為主題，今（18）日在五權五街美術園道周邊，為住戶打造一場充滿幸福氣氛的「白色聖誕野餐派對」，現場伴隨Live樂團，演奏系列聖誕音樂組曲，大人、孩童跟著愉快的歌曲，拍手輕唱，場面熱鬧且溫馨。

以「友善好宅」在業界打響品牌的國聚建設，每年家庭日皆以多元化主題打造活動，年年在社區間造成轟動，吸引住戶熱情相邀參與。今年，國聚建設在美術園道周邊，為住戶打造「白色聖誕野餐派對」。

今日下午，只見住戶們著白色服裝為主，提著精心準備的野餐輕食席地而坐；許多住戶自備樂器、自家小小樂手組成聖誕快閃樂團，台上台下相呼應！週邊集結手作聖誕飾品、販售耶誕餐點的數十位攤商，彷彿歐洲聖誕市集，吸引不少市民們漫步參觀。

參與國聚品牌活動多年的粉絲住戶表示，當初購屋選擇國聚建設，就是因為看中品牌建商多元化的社區營造價值。因此每年都和社區鄰居相約參與活動；還邀約親朋好友一起來，每回參與都感受到國聚建設的用心與溫度。

秉持友善初心的國聚建設，有感於近三千戶的住戶，多屬年輕世代菁英客層，特別講究生活的溫度感，注重親子教養、生活體驗、熱情參與公益；國聚生活家用心營造社區多元親子活動，結合許多公益團體攜手送暖，同時邀請住戶分享送愛共好，打造出新世代社區生活軟實力文化。

國聚建設副總經理卓慶能表示，國聚從友善建築、友善文化到友善生活，以良善的正向能量，構築出生活點滴，形塑出國聚生活家型態。他透露，國聚2022年推案遍及台中四大明星區，涵蓋水湳經貿、中科、精科、興大特區等四大精華核心區域。