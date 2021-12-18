重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁等四大公投，都以「不同意破400萬」的票數完勝。偶爾在臉書評論時事的名醫沈政男表示，國民黨不必太失志，因為被喻為台中市開票指標的「章魚哥里」沙鹿「洛泉里」的開票結果是3:1。這代表明年1月9日，國民黨還是大有可為。

針對公投投票結果，沈政男18日在臉書貼文表示，國民黨不必太失志，四大公投投票率約42%，4項結果都是不同意大於同意，而比例約是51:49。結果出爐以後，國民黨主席朱立倫很不滿意，副秘書長林為洲也辭職了，其實不必那麼失志。因為，沙鹿｢章魚哥里｣的開票結果是3:1。這代表什麼？明年1月9日，國民黨還是大有可為。事實上，這次公投結果，大家都說是藍綠基本盤的對決，若是如此，那麼藍營的基本盤可說又向綠營拉近了一些，並非全無斬獲。

沈政男認為，好戲還在後頭，藍綠陣營大咖在這次公投裡，得利最多的是賴清德，有效找到了「2024提前走透透」的機會。至於新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕，等於是持盈保泰，沒必要淌混水，這也說明了兩人都會選2022。

沈政男分析表示，以侯友宜的影響力，可以在這麼重要的投票裡不被激情驅動，可見他是多麼冷靜與守成，不會被支持度沖昏了頭。台北市長柯文哲後來轉成支持反萊豬，但投票結果恐怕也是出乎他的意料之外。至於國民黨主席朱立倫也算稱職，畢竟手上沒有資源，奈何不了黨內大咖。當然最厲害的是總統蔡英文，再度展現了扭轉戰局的意志力與操作手段。

沈政男指出，民進黨下鄉造勢，成功把基本盤召喚回來。民進黨後來把萊豬當成主要戰場，看起來是正確的，有效地把中立選民從同意陣營拉了過來，或者讓他們變成不投票。也因為萊豬公投，更把其他公投一起拉抬到了藍綠對決的層次，有效動員了綠營基本盤。反觀反萊豬，沒辦法拉抬其他3項公投，因此雖然聲音很大，最後那些只對反萊豬有意見的人，並沒有出來投票。