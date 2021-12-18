六都公投結果。(中時新聞網製表)

淡水警選務維安滴水不漏（警方提供／戴上容新北傳真）

全國性公民投票今(18)日舉行投票，投票時間至下午4點為止，此次公投有重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁4案。根據《中選會》的最終開票結果顯示，四大公投案皆闖關失利。其中，喊出「四個同意」的藍營在北部各縣市小有斬獲，但綠營則在南部票倉台南與高雄則催票成功，狂掃不同意票。

中選會完成開票作業後，結果顯示，重啟核四同意380萬4755票，不同意426萬2451票；反萊豬同意393萬6554票，不同意413萬1203票；公投綁大選同意395萬1882票，不同意412萬38票；珍愛藻礁同意390萬1171票，不同意416萬3464票。

根據中選會資料顯示，在全台22縣市中，投出「4個同意」的縣市有台北市、桃園市、基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣；投出「4個不同意」的縣市則有台南市、高雄市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣。

同時，值得注意的是，台中市方面，除公投綁大選同意大於不同意，其餘三案均是不同意大於同意；新北市的部分，則是除了重啟核四是不同意大於同意，其餘三案均是同意大於不同意。

不過，雖然投出「4個同意」結果的縣市較多，但領先幅度都不大，而引人注目的是，由民進黨執政的桃園，也開出了「4個同意」的結果；反觀投出「4個不同意」的縣市當中，光是台南市與高雄市開出的結果，同意和不同意票數之間的差距就非常懸殊。