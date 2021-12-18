王力宏遭妻子4500字毀滅式控訴，召妓、約炮樣樣來，不論婚前還是婚後的私生活都相當淫亂，也是自羅志祥、吳亦凡後最大的演藝圈「核彈」。有網友忍不住詢問，哪位名人外遇最讓人驚訝，底下鄉民答案一面倒都認為日本作家乙武洋匡是絕對的第一名。

網友在PTT發文「什麼名人外遇最讓你驚訝」，表示有很多名人平日形象好，外界都認為愛妻又顧家，因此被爆料時就會引發軒然大波，詢問「什麼人爆出外遇會最讓人驚訝」。

乙武洋匡四肢都截肢，卻還能劈腿偷吃超過50個年輕貌美的女性，讓網友直呼絕對是歷史紀錄。圖為2013年乙武洋匡出席《沒問題三班》電影記者會／粘耿豪攝

鄉民們紛紛回答：「王建民」、「阿基師啊，老當益壯」、「王建民阿基師之後我媽就崩潰了」、「就現在的王力宏啊」、「阿基師跟王建民是壓垮男人的兩根稻草」、「王必勝吧」。

但最多人答案則是因自傳《五體不滿足》而走紅的日本勵志作家乙武洋匡：「乙武洋匡說第二，沒人敢稱第一」、「乙武最勵志沒有之一」、「乙武洋匡已經超越驚訝 到達佩服的地步了」、「當然是乙武，四肢都沒了還能吃50個年輕女生」、「乙武啊，你各位好手好腳還不是單身狗，人家斷手斷腳女友數不完」、「乙武根本是人中之龍」、「乙武真的是無法超越的高牆」、「是男人我都不意外，乙武例外」、「乙武洋匡真的屌，基本上就是人彘了還能外遇」、「乙武已經超越人體極限了」、「乙武吃的還都是美女」。