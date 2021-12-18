「2021傳產博覽會暨傳產轉型座談會」在台中登場，現場聚集近300位來自北中南的傳產企業主，期待透過「傳產轉型生態圈」的連結，成為台灣傳產轉型的起點，為傳產業尋求更好的永續經營商業利基。

由德富開發建設、成石開發建設、炙讓數位行銷、丞豐整合設計、普菲生行銷管理顧問、BNI夥伴-全勝鑽石分會、全能白金分會等共同舉辦的「2021傳產博覽會暨傳產轉型座談會」，台中市政府參議賴森林、台中市工策會總幹事黃于珊連袂傳統產業代表，共同分享「傳產轉型」的成敗經驗與深刻洞察。

德富開發總經理林昊先指出，物價與房價攀升，引發面臨原物料與工資上漲的衝擊，企業人力資源供不應求，許多傳產面臨縮編或是結束跨區域駐點的服務，對於體質良好卻苦無資源的傳統產業來說，無疑是疫情後的雪上加霜，只有走出舒適圈，各產業連結合作，才能迎接未來的挑戰。

炙讓數位行銷共同創辦人楊茗指出，疫情衝擊全球經濟，傳統產業面臨更急迫的轉型需求，本次由傳產本身發起，一起從市場和法規面切入探討，協助台灣傳統產業走向數位化、規模化、國際化，導入天使孵化與藝能商務資源，讓傳統產業真正轉型，發展繁榮更具競爭力。

BNI夥伴、生技醫療商會生態圈創辦人陳孟專博士提到，台灣生技產業年營業額逾5千億，被視為驅動台灣下一世代產業成長的核心，單打獨鬥的生技廠商將面臨法規、資金、人才、技術、政策等多重挑戰。透過全球最大商務引薦平台BNI，會員間以合作代替競爭、產業協作，進行跨領域結合，組成生技產業重點聚落，期望未來，BNI生技商務生態圈可成為台灣重要的生技聚落。

艾斯靈魂健身房/ESG健身產業倡導者邱家正表示，艾斯靈魂健身房整合全台健康促進資源與數位化，協助企業成為運動企業，從個人減碳到環境減碳，打造永續企業文化，讓僱主品牌能被人看見看懂，運用吸引力法則吸引「對的人」建構永續團隊。

嘉彥企業副總林嘉齡以自家衛浴設備與淋浴拉門為例說，在傳產轉型過程中，分成三大類別-居家翻修、公共工程、品牌店商，藉此發展主題式廁所規劃異材質、乾式牆板地板翻新等泥作統包整合。

陳家溝太極拳武校台灣分校總教練/達運太極學院創辦人吳坤達則認為，透過傳統武術太極拳，除了提升心靈平衡外，在科學研究可提升三倍幹細胞的效果下，更能促進身體的健康！

「傳產博覽會」當天以產業主題區、民生消費區為主，分三大主題包括「建築工程產業、美學民生產業、知識服務產業」，以企業簡報呈現與攤位型態，展示各類傳產的特色優勢，增加品牌曝光。透過博覽會，讓北中南的商務資源能夠有效整合，企業主得到精準人脈合作與業務引薦，事業版圖拓展全台、甚至延伸至海外市場。

除了主題博覽會外，主辦單位也安排公益愛心拍賣會活動，邀請中華職棒富邦悍將MVP林益全夫婦參與，拍賣所得將捐贈三大社福團體-社團法人台灣歸零愛心服務協會、沐風關懷協會與財團法人台中市私立信望愛智能發展中心，讓參與的企業家做生意，也送愛心，善盡社會企業責任，一同提升企業的社會形象。