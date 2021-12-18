雖然公投被視為議題，並非對人的選舉，但中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡表示，公投結果出爐，民進黨參選人林靜儀氣勢增強，國民黨要拿下中二選區，必須重新整頓政黨動員力與在地勢力，才有機會在明年1月9日補選有勝算機會。

袁鶴齡表示，公投結果讓民進黨氣勢大增，國民黨要嚴陣以待，尤其，從民進黨公投的動員力見出，中二選區的動員力量，力道還會更加強，顏寬恒必須盤整在地認同度，凝聚擅長的在地人際網絡，票才開的出來。

「不同意的票數，比同意的票多，民進黨傾全黨的動員力，遠比國民黨強」，袁鶴齡直言，若將公投結果評估為基本盤，中二區立委補選還不到一個月時間，林靜儀氣勢一定會向上發展，顏寬恒空軍選戰不足之處，要陸軍來補足。

袁鶴齡表示，民進黨抓住顏寬恒的家族與個人議題攻擊，顏寬恒處於一直在解釋和說明的情況，國民黨在公投警訊上，勢必要重新調整策略和步伐，國民黨和民進黨明年1月9日這一役，戰況激烈也是明年市長選舉的一項重要指標。