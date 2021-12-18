《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（圖片摘自中時新聞網臉書）

對於四大公投全部「槓龜」，美麗島電子報董事長吳子嘉分析，公投變成民進黨鬥爭的教練場，民進黨的選舉技術和政治能量都比國民黨強，如果國民黨不看清楚問題，就無法和民進黨決一死戰。但他也進一步認為，國民黨如果有人召喚「台灣藍」，就還有機會。

吳子嘉今（18）日晚間在《董事長開講》網路直播中表示，他在11月底的美麗島國政民調已經可以看出來，四個公投民調都下滑，其中三個已經出現頹勢，萊豬可能還有機會，但是開票過程發現，四個公投的票數「趨同」，變成藍綠政黨對決，不是理性討論政策的公投。

吳子嘉認為，公投變成民進黨鬥爭的教練場，民進黨大勝，國民黨大敗。今天以後的台灣會變成什麼樣的台灣？需要反省和預判。

吳子嘉分析，國民黨變成弱中央，縣市長各自求生、抱團取暖，2022是生存之戰。現在的民進黨跟2018的民進黨不可同日而語，雖然執政無能，但選舉技術和政治能量都比國民黨強。

另外，吳子嘉提到，過去民進黨是和媒體關係很好，媒體提供很多意見，甚至可以影響民進黨的政策，這就是在野黨與媒體是在一起的。結果現在的在野黨跟媒體完全沒有連絡，這就是政治能力。如果國民黨不看清楚問題，就無法和民進黨決一死戰。

吳子嘉披露，目前國民黨縣市長以及立院黨團和黨中央沒有一致行動，也沒有和自媒體互動！

不過，吳子嘉進一步說，國民黨不會消失，朱立倫催出的票是深藍的票，但是大藍軍的盤超過5成，遠大於朱立倫領導的國民黨，國民黨如果有人召喚「台灣藍」，就還有機會。