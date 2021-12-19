全台縣市公投意向圖。(圖/陳友齡製圖)

全國性公民投票18日舉行投票，投票時間至下午4點為止，此次公投有重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁4案。而根據《中選會》的最終開票結果顯示，四大公投案皆闖關失利。不過，台北市、桃園市等12個縣市的投結果，是4的同意大於4個不同意；在台南、高雄等縣市則是4個不同意大於4個同意。

中選會完成開票作業後，結果顯示，重啟核四同意380萬4755票，不同意426萬2451票，投票率41.09%；反萊豬同意393萬6554票，不同意413萬1203票，投票率41.09%；公投綁大選同意395萬1882票，不同意412萬38票，投票率41.08%；珍愛藻礁同意390萬1171票，不同意416萬3464票，投票率41.09%。

四大公投投票率。(圖/陳友齡製圖)

同時，根據中選會開票結果顯示，有12個縣市開出「4個同意」，包括台北市、桃園市、基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣。

有8個縣市開出「四個不同意」，分別是台南市、高雄市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣。另外，台中市的投票結果為，公投綁大選同意大於不同意，其餘3案均不同意大於同意；新北市則是重啟核四同意大於不同意，其餘3案均是同意大於不同意。