王力宏遭前妻5000字血淚控訴，不管婚前、婚後私生活都很混亂，震驚外界。對此，塔羅、占卜專家于玥老師表示，過去對牡羊座的刻板印象，像是有勇無謀、徒有幹勁等，經過昨晚李靚蕾小姐5000字血淚分享，大大對牡羊座產生了改觀。

于玥老師今（18日）在臉書表示，他以網路上的資料為李靚蕾小姐做星座的排盤，李靚蕾的太陽星座在牡羊座，而太陽牡羊的人是會為珍愛的人而戰的，于玥老師分析，牡羊座是好面子、自尊心很強。但當在關係當中時，會便視對方為生命共同體，自然就會想盡辦法維護對方的面子與尊嚴，為了捍衛這段關係的幸福而戰。

于玥老師接著解釋，當這樣的關係不在了，「我們不再是我們，不再是生命共同體」，那也沒有維護對方名譽的必要性，也不需要再隱忍了。當然一段關係會走到結束，確實不會只是一個人的責任，于玥老師認為，相信過去的輿論實在傾斜太多，李靚蕾小姐才不得不為了自己的名譽與未來而戰。

于玥老師指出，李靚蕾小姐的月亮落在雙子座，她將月亮雙子的智識與聰穎運用得很好，方能在事業與家庭的經營之間游刃有餘，也能整理出如此引人省思的文章。最後也祝福李靚蕾：「願您接下來只走在美好華麗的花路上。」