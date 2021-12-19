四大公投18日投票，都未能過關，這是否會對明年1月9日登場的台中市第二選區立委補選造成影響？前民進黨立委郭正亮表示，其實還早。因為民進黨候選人林靜儀和國民黨候選人顏寬恒的差距不會太多，最後估計應該只會差幾千票。

郭正亮18日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，台中第二選區「大烏龍」那幾個區是「不同意」全贏，不過，顏寬恒自己選跟公投是兩回事；當然已經有一堆人高興的要死，說大概林靜儀當選了，其實還早。林靜儀有一個最大助選員，就是媒體人周玉蔻，還有林佳龍的「媽祖又感應」。所以台中第二選區還是要看基層的感覺；他也認為顏寬恒陣營最後會變成地下式的組織動員，因此選情要到最後兩個禮拜，才會看得比較準。

郭正亮認為，今天是林靜儀一個大喜日子，因為公投贏了，其實她也不一定會贏。因為她和顏寬恒差距不會太多，最後估計應該只會差幾千票，補選投票率也不會高到哪裡。

郭正亮指出，立委補選，顏家的動作一定是比罷免陳柏惟的力道還要大。因為罷免陳柏惟是有點半推半就，這是自己選，沒有辦法，而且已經被人家抹黑到這個程度了，如果還沒選贏，豈不是掛定。