「在退休金理財的規畫中，ESG（環境、社會及公司治理）應被視為一項重要影響因素。」

「在退休金理財的規畫中，必須納入氣候變遷對投資環境影響的考量。」

「在退休金理財的規畫中，必須將減少碳排等相關法規納入重要風險考量。」

這三句話，是白紙黑字的法規條文，法規的名稱，是《雇員退休收入保障法》（ERISA），主管機關，是美國勞工部。

這套法規所管理的對象，是美國民間機構退休金，以美國401K退休儲蓄計畫為大宗。顧名思義，立法的目的，是為了確保每一位退休金管理者，都能用正確合理的投資邏輯，讓民眾的退休理財穩健增值。

上述新規，在今年10月14日被「加入」了這套法規之中。換句話說，美國勞工部所規範的「正確合理」退休金投資邏輯，自此，納入了「ESG永續投資」。

「美國一般民眾沒在理財，退休規畫的資金，多半都是交給401K計畫經理人。」美國退休協會（ARA）執行長格拉夫（Brian Graff）在接受《今周刊》專訪時如是表示。言下之意，只要美國勞工部的規則一經調整，「立刻」就會改變美國普羅大眾在退休理財上的資產配置。而根據美國投資公司協會（ICI）統計，此番「資產大挪移」影響的金額，高達12.5兆美元！

換句話說，一套法規的調整，正在揮動350兆新台幣的資金大軍，自此開始投入ESG的投資陣營；這數字，相當於目前全球ESG投資的規模，再往上疊加逾3成的資金。

退休金理財大發現！

跟著永續投資趨勢的贏家近六成

魁北克儲蓄投資集團（CDPQ）亞太區董事總經理梁煒寧向本刊解釋，過去10年，全球加入ESG投資架構的資金規模，約以每年15％的速度增長，「對任何機構法人來說，這就是一個重要的『投資機會』。」

根據《今周刊》與施羅德投信日前合作進行的「2021台灣退休暨永續調查」，近兩年退休理財規畫獲得較佳報酬率的投資者，無論是對永續投資的認知度或布局積極度，顯然都是更勝一籌。

在這份針對30到60歲族群的全台調查中，近兩年退休理財報酬率達到8％以上的受訪者約占58％，相對來說，他們堪稱過去兩年在退休金理財上的「贏家」；這群贏家憑什麼贏？關鍵的分水嶺之一，就是ESG。

分析調查結果，超過8成的「贏家一族」表示，退休理財配置與兩年前相比有所不同，進一步詢問調整配置的原因，雖然超過半數受訪者表示，會依據產業趨勢變化調動資產配置，但也有將近45％的「贏家」受訪者指出，調整配置的主要原因，即是跟隨「永續投資趨勢」。

當公債緩衝效果減弱……

提供通膨避險的股票 可長期布局

施羅德在分析2022年投資環境時表示，COP26（聯合國氣候峰會）所達成的減碳要求共識，恐將導致商品價格上漲壓力加大，全球經濟甚或出現停滯性通膨的風險。而在高盛證券（Goldman Sachs）的解讀中，大軍壓境的通膨，以及為了對抗通膨所引發的升息環境，恐將扭轉過去30年來關於長期投資與退休規畫的一項重要元素──債券的防禦效果。

怎麼辦？一個最簡單的解方，是在退休規畫中拉高股市投資配置比重。高盛指出，「在投資組合風險從通縮轉向通膨時，相對於債券，部分股票可提供通膨避險，成為追求優異實質報酬的另一選擇。」

另一個思考方向，則是在退休金規畫中納入更多元的資產類型。回到《今周刊》與施羅德合作的「2021台灣退休暨永續調查」，在基金類型的選擇上，近2年退休理財績效較佳者，在兩類商品中的占比明顯超過績效相對較差者，其一是股票型基金，其二，就是多元資產基金。

整個2021年，隨著ESG浪潮引動龐大長線資金調整陣地，碳中和趨勢影響產業長期競爭力，再加上「通膨+升息」的疊加影響，關於退休理財，你的策略與觀念必須重新調整再進化，納入ESG、重新思考股債比重，從現在開始，都是攸關你未來退休生活的重要問題。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1304期)