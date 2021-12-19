通膨影響，繼王品10月開第一槍漲價之後，喜來登自助餐十二廚下午茶也漲破千元，就連台南知名小吃阿堂鹹粥也宣布漲價到2百元，引發大眾熱議，究竟這波漲價潮除了通膨，還有什麼原因？

「抱歉，阿堂表示扛不住，魚貨原物料等一切食材價格，跟雲霄飛車一樣直直往上衝，迫不得已自2021年11月17日調整價目表。」11月中，台南名店阿堂鹹粥在臉書公告漲價訊息，其中熱門品項魚肚鹹粥從180元漲到2百元，引發大批網友批評，Google評論湧入大量一星評價。

阿堂並非第一家因為漲價被罵的台灣小吃店。2012年，台灣面臨原物料漲價與油電雙漲，鬍鬚張滷肉飯卻從64元漲到68元，也曾引發社會大眾撻伐。當時作家劉克襄還以「我想吃便宜的滷肉飯」為題投書媒體，呼籲鬍鬚張在經濟低迷的年代，應考慮企業責任，以養天下為己任，不要只是作為帶動滷肉飯漲價的火車頭。對照今年國內消費者物價指數（CPI）年增率6度衝破2％通膨警戒線，11月，食物類比去年同期上漲4.68％，不難理解民眾在面對龐大生活壓力的憤慨心理。

只是，這次的漲價潮，可能不是單一企業發揮養天下為己任的企業責任就能平息。隨著國際油價波動、進口物價快速上漲，推升國內通膨，全台幾乎沒有業者能逃過。根據聯合國糧農組織（FAO）指出，全球食品價格在過去15個月漲了40％，創10年以來新高，黃小玉價格也居高不下，近1年來黃豆價格漲幅達16.33％、小麥上揚17.75％、玉米調升32.52％，也帶動飼料價格上漲3到5％，導致養殖漁業和畜牧業成本都大增。

「他們（阿堂）拿一片（虱目魚）生魚肚的成本大概落在新台幣65到70元，比其他同業貴上近1倍，今年的價格又比去年貴上10到15元。」曾協助多家米其林星級餐廳挑選食材、也熟識阿堂鹹粥的林敬堯，是餐飲業界公認的食材達人，他直言，阿堂鹹粥光是食材成本大約就占售價的一半，依照目前的原物料價格，如果不漲價，很難維持原有利潤。

業者怨缺工太嚴重

時薪年底恐開到兩百元

阿堂鹹粥漲價並非個案，今年10月，連鎖餐飲集團王品率先宣布，因應國際原物料價格上漲等因素，旗下15個品牌均價調漲5％，開了業界第一槍。接著，同為連鎖品牌的瓦城，也宣布調整部分菜色價格，漲幅約3％，速食龍頭麥當勞也宣布調整29個品項的售價。而晶華、寒舍、君悅、漢來等五星飯店自助餐近期也陸續喊漲。

這波通膨所帶來的餐飲漲價潮範圍擴及全台，從北到南，無論是五星飯店、連鎖餐飲、速食業者或老字號傳統小吃，都未能抵擋這波全球性通膨所帶來的壓力。加上今年5月下旬本土疫情肆虐期間，許多業者都是苦撐經營，如今好不容易解封，業者當然會試圖透過漲價反映成本並填補虧損。

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