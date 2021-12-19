陳姓超商店長（左）與協助湮滅監視器證據的陳姓兄長（右），中間則是行凶用的木棒，上頭還諷刺寫著「打壞人用」。（中時資料照／胡欣男攝）

說到台灣國球，2006、2007那幾年，大家都有共同的記憶－「台灣之光」王建民。建仔連2年摘下19勝場勝投，成為家喻戶曉的英雄，是所有台灣人偶像，對桃園周姓遊民來說，崇拜建仔這件事，是他年過半百不如意人生中，少有慰藉。但用非法手段，滿足崇拜，竟讓他送命。

2007年9月28日清晨，四大超商報架，鋪上熱騰騰的王建民連2年19勝華麗專刊。每逢建仔勝投，就到超商偷報刊，甚至順手偷泡麵，邊看邊吃的周姓遊民，當天也不例外，這次卻被埋伏的超商陳姓店長逮個正著，拖至2樓用球棒打死。陳向警方供稱，積怨已久，才痛下毒手。

周男在地上求饒，用手護頭，但陳姓超商店長仍持續痛擊他。（中時資料照）

便利商店陳姓店長（黑衣者）埋伏在外，由後抓住偷報紙的周男，一路拖進店內毆打。（中時資料照）

當年51歲的周姓遊民，年輕從台東北上楊梅幼獅工業區工作，後來工廠倒閉，他沒回家鄉，反成為遊民混跡火車站一帶。2007年8月，他曾在該超商偷泡麵、罐頭，被26歲陳姓店長扭送報警送辦。

1個多月後，周偷報紙想收藏建仔19勝的英雄紀錄，又被陳逮個正著，這次陳沒報警，對於多次偷竊的周，他忍無可忍，竟把瘦弱的周拖到辦公室私設刑堂。

陳拿著刻有「打壞人用」的球棒，殺紅眼地痛毆周，儘管周不斷用手護頭、縮在牆角，他仍不放棄教訓。警方事後從監視器畫面得知，他如同逞凶鬥狠的黑道兄弟，打人毫不手軟。

周哀求且面露痛楚，但陳一棒接一棒痛擊，最終周倒地不起，陳和趕來的同居女友，冷眼旁觀。直到陳的胞妹發現哥哥殺人，才通報消防局救人，送醫仍告不治。警方獲報趕往逮人，發現現場已清理乾淨，毫無血跡，陳坦承痛下殺手，但警方欲調監視器畫面，卻遍尋不著。

原來案發後，陳先吩咐胞兄將監視畫面帶回大溪的老家隱藏，意圖湮滅證據，警方至大溪取出證據畫面。

陳供稱，周是店內慣竊，雖只偷竊泡麵、報紙等低價物品，但每逢王建民勝投，報紙專刊一出，他便「光顧」超商，報案也無法遏阻周用行竊來表達對王建民的熱愛，這次才想教訓他，沒料到用力過重，竟失手把他打死，強調是出於義憤。

周的妹妹前往驗屍應訊，止不住難過眼淚。她泣訴，家人都在台東，和哥哥兩人北上工作，嫁人後就少有聯絡，無法理解：「偷個報紙有多嚴重，有必要活活打死嗎？」另一頭，陳的鄰居親友也詫異：「他善良有禮，雖然身材壯碩，但不像殺人犯啊？」

這起恐怖店長用球棒活活打死偷報遊民的案件，最高法院2010年依傷害致死罪，判陳有期徒刑10年確定，為他的衝動，付出代價，但偷報的遊民，卻再也看不到偶像球場上英姿，令人唏噓。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。