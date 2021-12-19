備受矚目、號稱全台高鐵站區最大招商案的「台中高鐵娛樂購物城」開發案，2021年11月15日完成簽約，由第一大國際開發公司大爆冷門，擊敗新光人壽與新光三越聯手的團隊，獲得經營權。根據《財訊》報導，第一大國際開發預計投資200億元，採一次性開發，明年底動工，2026年中完工營運，要打造全台規模最大的購物中心。

不過，外界對於第一大國際開發十分陌生。根據工商登記資料，第一大國際開發董事長為原島榮一、監察人為森川美彥，主要股東為「廣三崇光國際開發」與「桂亞國際」兩家公司，分別各出資13億元（43%）、17億元（57%）所成立。

同時，原島榮一也是桂亞國際董事長，而「桂亞國際」背後的出資人為「新橋投資」，屬於僑外資；另新橋投資董事長和監察人，亦是原島榮一與森川美彥。也就是說，這兩位日本人是台中高鐵娛樂購物城的關鍵人物。

只是，廣三崇光國際開發過去有一段黑歷史，即廣三崇光（SOGO）創辦人曾正仁，在2004年因掏空案被判11年定讞，發監前曾正仁帶著老婆潛逃到上海。正因為曾正仁的負面形象，引發市場質疑；為此，《財訊》獨家專訪到從未在媒體前受訪過的原島榮一，為幾個關鍵問題釋疑。

揮別黑暗史 已由日方主導

根據《財訊》報導，原島榮一首先說明他來台26年，台灣已成第2故鄉，自廣三崇光的開幕籌備至今，一路從基層的協理做起，是引進台中第一個香奈兒、愛馬仕等精品品牌。至於森川美彥曾經在廣三崇光開幕時待過台灣，6、7年前又回到台灣，如今是公司的專業經理人，負責管理及招商業務。

原島榮一表示，廣三崇光起先由日本崇光與台灣曾氏家族，各占50%股份一同創設。後來日本崇光破產、退出廣三崇光股權，但當時的經營高層水島會長為履行台日雙方合作各持股一半的股權約定，水島會長特別安排友人「小野家族」接手投資。

《財訊》報導指出，小野家族在日本以印刷業起家的，其後成立控股公司，控股台中廣三崇光。在掏空案發生後，小野家族慢慢收購曾家股份，如今廣三崇光已由日方主導、持股71.3%。原島榮一和森川美彥皆是小野家族控股在台的高階經理人。

目前曾家仍然持股28.7%，原以曾正仁的哥哥曾正誠為代表，擔任廣三崇光董事；不過自2021年1月曾正誠因病過世，後續曾家就鮮少來公司，也未參與公司經營。