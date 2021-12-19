《彭博》報導，蘋果（Apple）近期股價氣勢如虹，距離3兆美元（約合新台幣83兆）的市值大關，僅一步之遙，股價再漲約6％，將成全球第一，規模甚至比整個德國股市還大！

其表現之優，讓摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師休柏蒂（Katy Huberty）將其列為明年（2022）大摩的首選股票，目標價從164美元上調至200美元，並重申「加碼」的評級。樂觀分析的背後，是這些原因。

對市場動盪免疫》元宇宙素材、Apple Car再助攻

去年（2020），蘋果股價飆漲80％，今年（2021）再漲逾30％，跑贏標普500指數大盤今年約25％漲幅；1990年末以來，其股價報酬率竟高達22,000％，相當於每年28％，大勝標普500指數同期每年報酬7.5％。

11月底，《CNBC》指出，科技股因為Omicron病毒恐慌而下跌，蘋果卻是逆勢上漲。市場正動盪，但它憑著不斷增加的銷量、充足的現金餘額，被投資者視為有辦法安全存放資金的「避風港」。金融服務公司Hargreaves Lansdown的資深市場分析師斯特里特（Susannah Streeter）說，「蘋果有著強大品牌力，似乎更不受經濟的起伏動盪影響，它的新產品系列也非常強大。」

回顧過去、仰望未來，蘋果都能繳出漂亮成績單。休柏蒂分析，iPhone系列產品，加上Apple Watch、AirPods等配件，無疑是其成功故事的重要元素。不過，讓投資人更加期待的，是即將到來的AR/VR產品、自製晶片、Apple Car，現在的股價，尚未反映出蘋果的卓越創新能力，「隨著這些產品成真的那一天越來越接近，我們認為它的估值將反映出未來機會，」她說。

維德布什證券（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）則預估，蘋果可能在2022 年夏季推出AR頭戴式裝備，公司每股盈餘（EPS）有望增加20美元；至於Apple Car，《彭博》日前揭露，蘋果正加速開發全自駕電動車，目標在2025年問世，被喻為「下一個明星產品」。

長期續航力強，新產品和服務搶風頭

雖然，先前傳出iPhone13需求放緩，引發擔憂，不過，投資網站TipRanks報導，蘋果股票還能保持既有水準，在面對整個行業波動時，並保有彈性，實實在在地證明了該公司擁有長期續航力。

斯特里特說，即使在開發新產品過程中，蘋果可能仍存有缺點，但大家還是歡迎、期盼他們的到來；大摩則指出，過去5年，蘋果股價大漲近500％，主要由新產品和服務所驅動，並非同期營收僅增加40％的iPhone，投資者應該將其視為客戶與技術平台，而不是週期性硬體公司。

《路透》報導，縱使有供應鏈問題干擾產品產量，但華爾街分析師目前對蘋果股價多持有買進、或更高評級，3年前，它才叩關1兆美元（約合新台幣27.7兆）的市值，成為全美第一，如今，更要為全球企業，立下新的里程碑。

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