存股達人大俠（筆名）本業是軟體工程師，他從2017年底開始存股，至今年總共存了608張兆豐金，年領逾94萬元股息，個人資產超過2千萬，被外界封為「兆豐王」。大俠表示，存股兆豐金必須掌握3個絕佳進場時機，以及出手價格，就能隨便躺著賺，輕鬆年領百萬退休金。

大俠早期買股票也是以「低買高賣」做價差為主，後來他發現這種方式並非唯一獲利方法，經過不斷研究，大俠領悟到，買股根本不要浪費太多時間去看線型，或隨時緊盯股價高低，「股息複利」才是存金融股最強的武器。大俠選擇官股金控兆豐金作為主要投資標的，不過他強調，只是藉由兆豐金來談論長期投資，並非單壓，也不是推薦大家只能買這檔股票。

存股是近年不少小資族的投資新顯學，高殖利率金控股更成為存股族首選。以目前各大金控明年預定配發的股利行情調查結果顯示，殖利率前五強金控，以元大金的6.4％居冠，排名依序為永豐金5.5％、國泰金5.4％、富邦金5.2％、兆豐金5.0％。

常年存股兆豐金的大俠在《投資嗨什麼》頻道中，跟投資人分享加速年領百萬股息的3大關鍵：專注本業務實加薪、股災恐慌時逢低布局，以及長期投資股息複利。

而買金融股想隨便躺著賺，大俠也提供三大絕佳買進時機，每年1月初或4月、12月都各有一波上漲機會，讓投資人輕鬆進場，通常買進觀察重點就在於「年度累積每股盈餘（EPS）是否有超越去年同期」。

時機1》1月初：去年全年度EPS出爐

金控股通常會在1月初公布去年12月EPS，可依此推算去年全年EPS獲利，如果超過去年，1月10日會是股價第一個起漲點。

時機2》4月底：董事會決議公布股息那天後，股價也會開始漲，因為知道會發多少股息，沒有模糊空間。

時機3》12月：財政部上繳預算出爐

通常8月除息股價會往下，呈現貼息態勢，直到10~12月財政部上繳預算出爐，兆豐金上繳國庫多少紅利，反推就可知道明年會發多少股息。

其實12月是不錯的買點，因為外資要放假，一旦知道明年要發1.7元股息，兆豐金股價可能會到33元，如果殺到29元是非常合理區間，但不必一次重押，以定期定額、分批進場或是不定期不定額的方式，都是很好的資金控管方式。

至於股價多少元以可進場布局，大俠以兆豐金為例：

如果年度每股盈餘（EPS） 2.07元×0.82配發率=1.7元（股息）

1.7元÷5%（0.05）平均殖利率=34元

進場點的保守算法：34元-1.7元（當年股息）=32.3元

若短線尋求資金效率，32.3元以下就可分批進場；長期投資的話，不必太管價格，採取定期定額或是不定期不定額，持續性布局都可以。

※本文為存股達人個人觀點，非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。