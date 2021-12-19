冬季是各種慢性病或重症容易急性發作的季節，但是各種讓人混淆、想著「休息一下應該就會好」的症狀，往往讓患者或家人停下就醫的腳步，造成難以挽回的後果。對此，前台大醫院兒科總醫師、作家「蒼藍鴿」吳其穎醫師指出，許多屬於急症一旦延誤就醫，常會造成組織不可逆的壞死，或引發嚴重細菌感染致敗血症，甚至大出血等，都讓生命遊走在危險邊緣。

吳其穎醫師指出，若是突然出現下列狀況，「一刻都不能等」，需要立刻去急診確診：

(資料來源/《蒼藍鴿醫師告訴你：90％攸關性命的醫學常識，沒有人教！【暢銷增訂版】》/原水文化)

1.臉部：

◎突然眼皮下垂、視力模糊、看東西出現兩個影子。

◎半邊臉歪、臉麻。

◎嘴角歪一邊、說話不清楚，甚至說不出話。

◎視野中突然出現許多飛蚊、形狀似雲狀斑點或蜘蛛網，並伴有閃光。

2.頭部

◎突發性的劇烈頭暈或眩暈、頭痛、嘔吐。

◎意識不清、昏迷、叫不醒。

3.喉嚨

◎異物卡住( 如魚刺)。

◎呼吸困難。

4.胸部

◎心: 患者有心臟病病史。

◎痛: 胸口悶痛、壓痛感，像顆大石頭壓在胸口上。或是突發性的強烈刺痛感。

◎轉: 胸痛轉移到肩膀、下巴，甚至是背部。

◎冷: 痛到會冒冷汗。

◎氣: 呼吸困難，甚至喘不過氣。

5.腹部

◎突發性、或持續性的腹部劇烈疼痛。

◎吐血、或解出大量黑便/血便。

6.重大創傷

◎意識不清。

◎大量出血。

●突然頭暈目眩 是血糖低還是中風了？

由於冬季常見的心血管疾病急症，與貧血、血糖過低、姿勢性低血壓等，都會引發頭暈。吳其穎醫師也特別提醒，頭暈和眩暈，兩者其實有所不同，輕微的狀況，可以先觀察能否休息緩解：

(資料來源/《蒼藍鴿醫師告訴你：90％攸關性命的醫學常識，沒有人教！【暢銷增訂版】》/原水文化 圖／中時新聞網陳友齡製圖)

吳醫師表示，「如果眼睛看出去的世界天旋地轉，這是眩暈，通常會伴隨噁心、嘔吐，多與內耳的平衡系統出問題有關；反之如果只是頭重重的不舒服感，稱為頭暈，原因就很多元，像是睡眠不足、壓力大、感冒、中風、腦部器質性病變等。」

醫師指出，日常最好先了解哪些是「一刻不能等、必須去急診」的緊急狀況，日後若遇到非突發性的不舒服時，先觀察是否符合。

吳其穎醫師指出，即便是急診，也並不是「先到先看」，專業檢傷人員會依患者病情的嚴重程度、生命跡象、主訴、臨床表現等進行檢傷分類，判斷診治先後順序，越嚴重者越優先看診。因此若是不適症狀輕微且不甚嚴重，建議持續居家觀察，加強注意身體變化、好好休息，隔天再到門診就醫即可，以免已經不舒服了，還要花時間在急診室等待，反而消耗自身體力。

※資料來源/《蒼藍鴿醫師告訴你：90％攸關性命的醫學常識，沒有人教！【暢銷增訂版】》/原水文化