新北市市長侯友宜缺席國民黨在公投選前之夜舉辦的活動，而是率隊前往淡水防疫旅館抽查。媒體人韋安表示，侯長期以來身體力行「扮演好自己的角色」，這不僅要頂得住壓力更要能頂住誘惑，公投引發的風雨，並不會減損侯在多數民眾心目中建立的形象，而且還將變得更強。

《中國時報》17日報導指出，侯友宜當日晚間缺席國民黨在中正紀念堂自由廣場舉辦的「民主守夜」活動，也沒去新北市議會晚間餐敘，而是前往防疫旅館抽查。侯表示，防疫旅館絕對要做好嚴格把關，落實春節專案的執行，阻絕病毒於境外，不要有疫情破口。

對此，韋安17日在臉書發表《「這一點」會讓侯友宜變得更強》文章，內容指出，侯友宜長期以來，一直強調每個人應該「扮演好自己的角色」，才是對國家，和對所屬政黨最大的貢獻。故侯在公投前一天表示「明天，我一定會去投票。希望你也會去！」鼓勵不分黨派的市民去投票，此舉合法、合情、合理，並履行一個市長對公投應盡責任和義務。

韋安認為，侯友宜扮演好自己市長的角色，並深明參加公投政治動員活動與嚴防疫情，孰輕孰重的道理，這種表現不僅讓市民安心，也讓侯呼籲市民去投票更具說服力。韋表示，政治其實有簡單的一面，就是少些口舌、多些行動，在每時每刻做對的事情，就看敢不敢頂住壓力和誘惑堅持下去。

針對侯友宜的處事風格與未來發展，韋安強調，侯從30年警察生涯，到10多年正副市長任內，始終在努力扮演好自己的角色、做該做的事。公投所引發的風雨，絲毫不會減損侯在多數民眾心目中，長期以來建立的形象，且可能還會變得更強。