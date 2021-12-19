買房除了考量生活機能、交通等，還要為未來脫手在車位或是坪數多做一份思慮。有網友計畫買房投資，但在「大、中、小」三種坪數猶豫不決，不知哪個投資報酬率較高，且較好脫手。有內行人認為，未來可能1家3口家庭較多，台灣主流應該會是權狀35坪至50坪，因此投資不建議選大坪數。

這名網友在PTT房屋版分析，常見大家針對坪數的相關討論，都認為大坪數不符合人口趨勢、小坪數只能投資不能住、中坪數又夾在中間不上不下。他好奇要幾坪才算是大、中、小坪數，「是用絕對坪數來區分？還是看各縣市總價來區分？」。

此外，原PO透露自己未來規劃，打算和妻子2人各買1間自住+投資，在以放20年為目標的前提下，大坪數配大坪數、大坪數配小坪數，亦或2間中坪數，哪個最後報酬最佳？

貼文一出後，不少網友認為以投資為面向來看，不推薦買大坪數，有內行網友認為，未來1家3口的家庭應該會越來越多，35～50坪(權狀)應該是台灣未來主流，中小坪數較符合人口趨勢，且單價不斷上漲，坪數高也將推升總價更高，導致未來越難脫手，「投資不能選大坪數，除非低總價，不然一般人買不起」、「自住沒有一定答案，而投資總價優先」。

有網友指出，沒有金額限制的話，其實自住跟投資其實有點衝突，自住自然是越大越好，但若計畫兼顧投資的話，總價至少要低於各縣市豪宅縣，且要越低越好出脫。