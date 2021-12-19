想要「八十歲有二十歲的健康腸道」這跟我們的心情和身體都有關聯。有八、九成傳遞幸福感的血清素，在腸道內生成，而也有高達七成的免疫細胞，在腸道裡誕生外加訓練。知名身心靈預防醫學專家洛桑加參醫師在《快樂醫學：藏傳身心靈預防醫學書》中指出，小到過敏、流感，大至感染性肺炎、細胞癌化，腸道顧好，即能改善百分之六十的免疫狀況。以下為重點書摘：

●自己的腸道環境究竟如何？上下一起看

上面是看臉和口，有沒有顆粒、乾燥粗糙還是平滑光潤？口氣芬芳還是口氣惡臭？下面是觀察排便。每天大號一、兩次，黃金先生是一整條黃褐色，氣味類似發酸廚餘還可以接受不會太臭，表示腸道裡的好壞菌和平共處，菌相平衡非常棒。但如果放屁很臭，排便更臭還不成形，那要小心可能壞菌過多。

最近你可能還常常看到「腸漏症」這三個字。不是說腸子破一個洞，裡面東西漏出來這樣。意思是本該比肩站崗的腸道黏膜細胞，因不良飲食或不當用藥，出現防守上的空隙，不該放行的食物大分子、毒素或細菌病毒逃出腸道，巡守全身的免疫軍團一看「天啊，這些都什麼鬼啊！」立刻喊打喊殺，然後有人就過敏了，有人會覺得「奇怪，怎麼好累」，也有人出現頭痛症狀。當免疫軍團反應太過激動，出現自家人打自家人的狀況，將演進為更複雜的自體免疫疾病。

●腸道菌相平衡是解答！把藥品留給真正需要的人

頭痛醫頭、拉肚子吃止瀉、憂鬱就吃藥、皮膚狀態差保養品整坨拿來塗，如果連做到這樣都沒用，請給自己兩個禮拜時間，透過「優化腸道菌相」這招，把上述問題一次解決。活在我們腸子裡的微生物大約有一百兆那麼多，理想上好菌應有百分之二十、壞菌百分之二十，騎牆派中性菌可以有百分之六十。

若自覺皮膚差、口氣不好、大便也不漂亮，請嘗試恢復好菌占比。怎麼做呢？下面教你：

一、壓力也會擊垮好菌，所以要開心。

二、別亂吃抗生素、消炎止痛、胃酸抑制劑。

三、別吃太多肉，豬牛身上可能也有抗生素。

四、吃發酵食物。台灣的福菜梅乾菜、韓國的泡菜、東北的酸白菜、日本的納豆與味噌，以及酵素、優格、優酪乳和古法釀造的醬油。

五、喝好茶。紅茶、烏龍茶、普洱茶。

六、適量使用益生菌補充包。

七、投其所好，好菌喜歡吃的有：洋蔥、大蒜、蜂蜜、蘆筍、燕麥、黃豆，以及纖維豐富的蔬果。

八、切斷壞菌補給，壞菌喜歡垃圾食物，如精緻加工食品、高糖零食、炸物，這種不要多吃。

不讓壞菌強出頭，進而引發一連串身心疾病，請用上述方法幫好菌加加油。揚善，就不怕惡作怪。最後再提供兩個非藥物改善便祕的方法。因使用藥物而出現抑制腸胃蠕動的副作用時，可試試黑棗或黑棗汁。因為突然大量運動、爆汗，身體短期缺水而造成的便祕，綠色奇異果洗乾淨連皮吃，兩顆見效。

知名身心靈預防醫學專家，洛桑加參醫師。(圖/時報出版提供)

●快樂任務：優格快樂吃，「秋冬」、「春夏」有別

我覺得腸道裡的世界跟現實社會其實也差不多，你不可能說全部都是好人，一定也會有壞人，或中間的人，不好不壞的那種。只要好人數量夠，聲量大過壞人，那麼中間派就不會「西瓜偎大邊」，通通往壞的那邊去助長聲勢。身為自己腸道的主人，是時候該跳出來主持正義了。

我都靠吃優格這招，幫好菌增援。我有兩個版本，秋冬天氣涼，我會用無糖優格配蜂蜜和堅果，通常是腰果、核桃、南瓜子和杏仁這四種。春夏天氣熱，我會用無糖優格搭配香蕉，再加一些當令水果。晚上節食，甚至這樣就能當作一餐。兩個版本的優格配方，給你作參考。

※本文節錄自：【快樂醫學：藏傳身心靈預防醫學書】一書/時報出版