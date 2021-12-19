同棟樓房價相同的2間房，若其中1間多了40坪，你會怎麼選？有網友近期相中一個建案，發現2樓和6樓價格差異不大，但2樓卻比6樓多了40坪的大平台，好奇大家會怎麼選擇？意外的是，大多網友皆不推2樓露天平台，直呼「千萬不要選」，只會積水、積垃圾，有人意外掉落更恐怖。

1名網友在臉書社團「買房知識家（A你的Q）」發文，最近看到一個建案，不過發現分明是同一個建案，6樓和2樓的價格也都相同，但2樓卻另外有40坪的露天平台，而對面是15樓高的高樓，棟距20公尺，「大家會怎麼選？」。

貼文一出後，底下留言竟大多不推多出40坪的露天平台，「露台戶2樓不一定好脫手」、「2樓會有撿不完的垃圾，甚至要擔心在露台行走活動時，會不會有被丟下來的東西砸傷的危險」、「露台會積水，被丟垃圾」、「露台是很好，但樓層太低，優勢不顯著」、「低樓層露台千萬不要選，只會接水，接垃圾」、「不要買低樓層露台房，怕接到垃圾」。甚至還有網友提到，最可怕的是有人意外掉下來，直接變凶宅。

不過也有網友點出露天平台的優點，可接受也是能購納入考量，「露台對毛小孩和綠色植物栽種很棒的選擇」、「選二樓，露臺加蓋透明棚子」、「如果是我我會選2樓，找適合角度跟位置裝監視器往樓上拍，有垃圾丟下來就去檢舉」、「40坪露台很好用，光是看就很爽」。